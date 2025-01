Sul-americanos têm a tradição de colocar sal na vassoura antes de varrer. Saiba como ajuda na limpeza

Muito mais do que um simples ingrediente na cozinha, o sal pode tornar-se um aliado indispensável na limpeza da casa. Esta dica foi revelada pelo site El Universal, que destacou como este método é conhecido em vários países da América Latina. Além de eliminar manchas e clarear as roupas, o sal também ajuda a remover bolor e a desentupir canos.

A técnica é simples e eficaz. Basta preparar uma mistura de sal, água quente e vinagre, colocá-la num recipiente limpo e mergulhar a base de uma vassoura na solução. Depois, é só varrer o chão normalmente, garantindo que as manchas e a sujidade desapareçam com cada movimento. Para finalizar, lave a vassoura com água e passe-a novamente para remover qualquer resíduo.

Para além disso, o site El Universal revelou ainda que o sal pode ser utilizado para eliminar maus odores em sapatos. Basta colocar um pouco de sal em pequenos sacos de tecido e colocá-los dentro do calçado para absorver o cheiro desagradável.