Há uma receita viral de salada no TikTok que está a fazer esgotar pepinos na Islândia

O TikTok não é só responsável por produtos virais. Às vezes, surgem receitas na plataforma que recebem milhões de visualizações e que levam milhares de pessoas a testar aquele prato. Foi isso que aconteceu com a receita partilhada por Logan Moffitt, um criador de conteúdos canadiano que tem dado que falar graças às suas saladas de pepino.

Logan tem partilhado dezenas de receitas de saladas de pepinos e frequentemente alcança mais de 10 milhões de visualizações nestes vídeos. E a prova de que as saladas são realmente populares é que, de acordo com o Daily Mail, na Islândia, começa a haver falta de pepinos.

Uma das receitas que tem chamado mais a atenção e que tem sido replicada com mais frequência é uma com sabores muito asiáticos.

Num vídeo onde começa por dizer que “às vezes, é preciso comer um pepino inteiro”, Logan começa por fatiar um pepino com a ajuda de uma mandolina para dentro de um recipiente com tampa.

Depois, junta uma colher e meia de molho de soja um pouco de molho de peixe, uma colher de sopa de açúcar, uma pitada de MSG e bastante óleo de sésamo. O TikToker acrescenta ainda um dente de alho ralado na hora, cebolo cortado em pedaços e algumas sementes de sésamo torradas (quantidade a olho).

Para acabar, é só fechar o recipiente e mexer muito bem para garantir que todos os ingredientes ficam misturados e cobrem as fatias de pepino.

Este vídeo conta com mais de 1 milhão de likes e há várias pessoas a recriá-la nas redes sociais.

Veja no vídeo como se faz esta receita:

Mas se não gosta destes sabores asiáticos, Logan tem um sem fim de outras opções para temperar pepino. Não é necessário navegar muito tempo na sua página de TikTok para encontrar uma receita que seja mais ao seu gosto.

Médicos alertam para possíveis efeitos secundários de se comer demasiado pepino

A loucura com o pepino está de tal forma, que alguns especialistas já vieram alertar que comer demasiado pepino pode ter alguns efeitos indesejadas, como diarreia, flatulências e até problemas nos rins, refere o site Daily Mail.

De acordo com a nutricionista Carolina Schneider, os pepinos são ricos em água e fibra o que pode causar desconforto digestivo se consumido em grandes quantidades.

Outro alerta que é deixado é devido à vitamina K presente no pepino. Alguns estudos alertam que esta vitamina, quando ingerida em excesso, pode provocar coágulos no sangue. No entanto, o especialista em nutrição e ciência alimentar da Universidade de Reading disse ao Dialy Mail que seria necessário consumir mais de 6 quilos de pepinos para que a vitamina K pudesse ser um problema.

Ainda assim, o especialista pede caução a quem está a tomar medicação para tornar o sangue mais fino, já que o consumo excessivo de pepino pode interferir.