As famosas bolinhas de salame d'O Lisboeta têm uma nova “imitação” no Continente: e já estão virais

Há uma novidade na secção dos congelados do Continente e já começaram a dar que falar nas redes sociais. Os novos Yummy Salamies acabaram de chegar às lojas e muitos consumidores não demoraram a fazer a comparação com um dos doces mais conhecidos d'O Lisboeta: as famosas bolinhas de salame que fazem as delícias de todos aqueles que as provam.

Os Yummy Salamies combinam o clássico interior de salame de chocolate com uma cobertura crocante e podem ser consumidos de duas formas: diretamente congelados, para uma experiência mais fresca nos dias quentes, ou à temperatura ambiente, para quem prefere a textura mais tradicional.

A novidade chega em três versões diferentes: chocolate de leite, chocolate branco e chocolate de leite com amendoim crocante. Cada embalagem inclui seis unidades e tem custa 3,69€.

Não é difícil perceber porque é que o lançamento está a gerar tanto entusiasmo. Além do aspeto irresistível, o formato prático torna-os ideais para servir como sobremesa, levar para um piquenique ou simplesmente matar a vontade de um doce, sem ter de cortar uma fatia de salame.