Simulador de salário líquido 2026: Saiba quanto vai receber

O simulador de salário líquido 2026 é a forma mais simples de perceber quanto vai efetivamente receber com as novas tabelas de retenção na fonte de IRS. As mudanças já estão em vigor e refletem-se no salário pago desde janeiro.

As novas tabelas implicam aumentos ligeiros no salário líquido em 2026, tanto para quem recebe o salário mínimo como para quem aufere salários mais elevados. O impacto varia consoante o valor bruto, o estado civil e o número de dependentes.

O que mudou nas tabelas de retenção em 2026

As novas tabelas de retenção na fonte foram publicadas no início de janeiro e aplicam-se de imediato aos salários pagos pelas empresas. Como acontece sempre que há atualizações, o efeito faz-se sentir no valor líquido mensal.

O Governo ajustou escalões, taxas e parcelas a abater. O resultado é um alívio na retenção de IRS para muitos trabalhadores, ainda que, na maioria dos casos, o aumento seja moderado

Salário mínimo: Quanto sobe?

Em 2026, o salário mínimo nacional passou para 920 euros brutos. Tal como em anos anteriores, não há retenção de IRS, sendo aplicado apenas o desconto de 11% para a Segurança Social.

Na prática, o salário mínimo líquido fixa-se nos 818,80 euros. Isto representa mais 44,50 euros face a 2025, um aumento relevante para quem recebe o valor mínimo legal.

Retenção zero: Quem continua isento de IRS?

Não é só o salário mínimo que escapa à retenção na fonte. Em 2026, há outros perfis de trabalhadores que continuam a beneficiar de isenção.

É o caso de contribuintes casados, únicos titulares de rendimento, com salários até 991 euros brutos. Também as pessoas com deficiência, com incapacidade igual ou superior a 60%, têm limites de isenção mais elevados, que variam consoante o agregado familiar.

Simulador de salário líquido 2026: Dois exemplos que mostram o impacto real

Um trabalhador não casado e sem dependentes, com um salário bruto de 1.000 euros, passa a receber cerca de 855 euros líquidos. Em 2025, o valor era de 834 euros. A diferença é de mais 21 euros por mês, resultado da redução da taxa de retenção aplicada a este escalão salarial.

Num salário bruto de 1.500 euros, um contribuinte casado, dois titulares, com dois dependentes vê o salário líquido aumentar de 1.197 euros em 2025 para 1.210 euros em 2026. O ganho mensal é de 13 euros, refletindo os ajustamentos feitos nas taxas e nas parcelas a abater para este tipo de agregado familiar.

Porque deve simular antes de fazer contas

Os exemplos mostram que o impacto das novas tabelas não é igual para todos. Pequenas diferenças no rendimento ou na composição do agregado familiar podem alterar de forma significativa o valor que entra na conta.

Usar o simulador permite antecipar o salário líquido, ajustar despesas e tomar decisões mais informadas. Em 2026, com novas regras em vigor, saber exatamente quanto vai receber continua a ser uma ferramenta essencial de gestão financeira.

