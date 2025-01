Salário líquido 2025: Sabe quanto vai receber?

Mesmo que o seu salário bruto não tenha sofrido alterações em 2025, pode esperar receber um valor líquido superior este ano. A exceção é se tiver registado uma redução do valor base. É que, como já costuma acontecer, as alterações nas tabelas de retenção na fonte contribuem para um aumento do valor que cai na conta todos os meses.

O Governo alterou os limites de todos os escalões (até porque era preciso acomodar a subida do salário mínimo), não mexeu nas taxas e aumentou o valor da parcela a abater em cada patamar.

Saiba o que esperar do seu salário em 2025.

Salário mínimo líquido sobe 44,50 euros

Em 2025, o salário mínimo bruto aumentou 50 euros, de 820 euros para 870 euros. Ainda assim, não é este o valor que leva para casa quem está neste patamar remuneratório. É que apesar de estar isento de IRS (e o primeiro escalão de retenção foi novamente atualizado para refletir isso mesmo), o salário mínimo tem de descontar para a Segurança Social.

Assim, o salário mínimo líquido é de 774,30 euros, mais 44,50 euros do que os 729,80 euros de 2024.

Quanto sobem os outros salários?

A atualização dos restantes escalões e das respetivas parcelas a abater vai ter impacto em todos os salários. No entanto, o valor a receber depende de vários fatores, tais como o estado civil, o número de titulares de rendimentos e o número de dependentes. Mas vamos a alguns exemplos.

Em 2024, um salário bruto de 950 euros descontava 16,50%. Em 2025, como passou do terceiro para o segundo escalão, desconta 13%. Se estivermos a falar de um trabalhador solteiro e sem filhos, o salário líquido sobe de 786,50 euros para 809,50 euros.

O segundo exemplo é o de alguém que ganha 1.400 euros brutos, que vai descontar entre 13,20% e 25%. No caso de um contribuinte casado que é o único titular de rendimentos e tem um dependente, o aumento é quase nulo: de 1.204 euros para 1.205 euros.

Por fim, mostramos o caso de alguém com uma remuneração bruta de 2.000 euros. Apesar de as taxas serem as mesmas que em 2024 (entre 20,18% e 32%), a parcela a abater passou para entre 218,43 euros e 313,99 euros.

Se for uma pessoa casada, houver dois titulares de rendimentos e dois dependentes, o salário líquido sobe de 1.493 euros para 1.497 euros.

Pode ficar a saber quanto vai receber em 2025 com a ajuda do Simulador de Salário Líquido do Doutor Finanças.

Valor isento para pessoas com deficiência também sobe

Quem tem deficiência beneficia, como é hábito, de um montante isento de retenção superior ao salário mínimo nacional. Dependendo do caso, os limites são os seguintes, em 2025: