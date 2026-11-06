Metade dos portugueses não ganha sequer o salário médio, que é quase 40% inferior à média europeia

Fonte: Agência Lusa

O salário médio anual ajustado a tempo inteiro dos trabalhadores na União Europeia (UE) foi, em 2025, de 41.464 euros, com Portugal no 18.º lugar da tabela com um valor de 26.202 euros, divulga hoje o Eurostat.

Assim, e de acordo com dados avançados pela CNN Portugal, mais de metade dos portugueses não ganha sequer o salário médio, isto se dividirmos o valor por 14 meses, o que dá mais de 1.800 euros mensais.

Quanto aumentou o salário médio anual em Portugal e na União Europeia?

Segundo os dados do gabinete estatístico da UE, o salário médio anual do bloco subiu 4,3% face aos 39.773 euros de 2024 e em Portugal de 4,8% contra os 24.984 de média anual no ano anterior.

Quais são os países da UE com os salários médios mais elevados?

Entre os países da UE, o salário médio anual ajustado a tempo inteiro mais elevado foi registado no Luxemburgo (85.600 euros), seguido da Dinamarca (73.500) e da Irlanda (64.400 euros).

Em que países da União Europeia se ganha menos?

Em contrapartida, os salários médios anuais mais baixos foram registados na Bulgária (16.200 euros), na Grécia (18.800) e na Hungria (20.100 euros).