Quer negociar um aumento salarial em 2026? Saiba como

Menina de 6 anos morre num choque de carrinhos kart durante a festa de aniversário da irmã

Outros artigos:

Negociar o salário, seja num processo de recrutamento ou com a sua empresa atual, exige reflexão e estratégia. Naturalmente, todos desejamos melhores ordenados e condições de trabalho, mas é importante compreender que as empresas definem salários com base no mercado, na função e na experiência do colaborador. Isso não significa, contudo, que não haja espaço para ajustes — seja no salário base ou nos benefícios — quando a empresa reconhece o valor do candidato ou do colaborador.

Se pretende negociar o seu salário em breve, é fundamental analisar alguns pontos e saber apresentar e justificar a sua pretensão de forma clara e convincente.

Eis quatro estratégias comprovadas para negociar o seu aumento em 2026, segundo a Forbes.

1. Mostre que o seu desempenho justifica um aumento

Antes de iniciar qualquer negociação, é essencial construir um argumento sólido baseado em evidências. Comece por avaliar objetivamente o seu desempenho ao longo do último ano. Cumpriu ou superou consistentemente as expectativas? Assumiu responsabilidades adicionais, liderou projetos ou resolveu problemas críticos para a sua equipa? Estes fatores são a base para justificar porque merece um aumento salarial.

Os empregadores têm maior probabilidade de aprovar um aumento quando veem contributos mensuráveis alinhados com os objetivos da empresa. Se aumentou as receitas de vendas, melhorou a eficiência operacional ou ajudou a reter clientes, destaque esses resultados específicos. É ainda mais eficaz se apresentar resultados quantificáveis, como por exemplo: aumentou a produtividade da equipa em 15% ou liderou uma redução de 10% nos custos de produção através de melhorias de processo.

Também é importante demonstrar crescimento nas suas competências profissionais. Talvez tenha concluído uma certificação, aprendido a usar um novo software ou orientado novos colegas. Estes são exemplos de valor acrescentado que reforçam a sua posição. Ao justificar o seu desempenho, está a mostrar que o seu trabalho contribuiu diretamente para o sucesso da empresa.

2. Apresente as conquistas do último ano

Depois de justificar o seu desempenho, apresente um resumo claro das suas conquistas do ano anterior. Nesta fase, a documentação é fundamental. Mantenha um registo das suas realizações e do feedback recebido de supervisores, colegas e clientes. Guarde também os principais indicadores de desempenho ao longo do ano para que, quando surgir a oportunidade de discutir o aumento, possa referir exemplos concretos com confiança.

As suas conquistas devem ser organizadas e específicas. Liste-as em três categorias:

Realizações individuais: projetos concluídos, novos clientes angariados ou prémios recebidos.

Contributos para a equipa: esforços de colaboração, funções de liderança ou atividades de mentoria.

Desenvolvimento profissional: formações frequentadas ou certificações obtidas.

Mostre o seu compromisso com o crescimento e com a visão a longo prazo da organização.

3. Analise o mercado

Qualquer negociação deve basear-se em factos. Antes de pedir um aumento, faça uma pesquisa detalhada sobre os valores de mercado para a sua função, setor e região. Plataformas como o Glassdoor, Payscale e LinkedIn Salary podem fornecer informações sobre as faixas salariais médias para profissionais com experiência e responsabilidades semelhantes.

Ao compreender o valor de mercado, pode propor um aumento justo e realista. Por exemplo, se a sua pesquisa indicar que profissionais em funções equivalentes ganham em média mais 15% do que o seu salário atual, pode justificar um pedido semelhante. Ter dados concretos reforça a sua posição e evita que o pedido pareça arbitrário.

Este passo demonstra profissionalismo e consciência das realidades económicas. Mostra que o seu pedido não é apenas um desejo pessoal, mas uma decisão baseada em evidências objetivas do seu valor no mercado de trabalho. Os empregadores valorizam colaboradores que abordam estas conversas com racionalidade e conhecimento. Uma proposta bem fundamentada revela autoconhecimento e mentalidade estratégica.

4. Defenda-se

O passo mais importante para negociar um aumento é saber defender-se. Muitos colaboradores evitam estas conversas por receio de rejeição ou desconforto em falar sobre dinheiro. No entanto, defender-se não é arrogância — é profissionalismo. É o seu melhor representante, e se não for você a defender o seu valor, ninguém o fará por si.

Ao abordar a conversa, seja confiante, respeitoso e bem preparado. Escolha o momento certo — por exemplo, durante a avaliação de desempenho ou após a conclusão de um projeto importante. Expresse gratidão pelas oportunidades que teve na função. Depois, apresente o seu caso de forma clara e serena, combinando a justificação do desempenho, as conquistas documentadas e a pesquisa de mercado.

Lembre-se: uma negociação é um diálogo, não uma exigência. Esteja aberto à conversa, ouça o feedback do seu gestor e explore possíveis compromissos, como aumentos faseados, bónus ou benefícios adicionais. Mesmo que não obtenha o valor total que pede, demonstrará iniciativa, profissionalismo e confiança.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders