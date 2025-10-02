Facebook Instagram
Dinheiro

Ganham quase 3 mil euros, recebem 300 por filho e a renda não chega a 800: esta é a vida de dois motoristas de autocarro que emigraram para a Alemanha

Dois motoristas de autocarro, mudaram-se para a Alemanha e encontraram salários mais altos, rendas acessíveis e apoios familiares que transformaram a sua vida
IOL
Hoje às 10:54
Autocarro
Autocarro
Foto: freepik
Mãe ralhou com filho de nove anos e o impensável aconteceu: menino matou-a perante o horror do irmão mais velho

Dois motoristas de autocarro, Daniel, natural da Venezuela, e Celia, de Gallarta, no País Basco (Espanha), decidiram mudar de vida e emigrar para a Alemanha, onde encontraram maior estabilidade financeira e social.

Em declarações à Radio Nervión, ambos contaram a sua história. Recebem, em média, 2.900 euros por mês e pagam rendas bem abaixo dos valores praticados em muitas cidades europeias.

Celia, que se separou e procurava melhores condições para si e para os filhos, paga 880 euros por um apartamento com terraço, garagem e despesas incluídas. Já Daniel, que vive numa vila com a esposa e duas filhas, gasta apenas 550 euros de renda.

Além dos salários mais altos, destacam os apoios sociais: por cada filho, recebem 255 euros mensais até aos 25 anos, independentemente do rendimento da família. A educação também pesa menos no orçamento: os estudos são gratuitos e a universidade tem apenas um custo simbólico de cerca de 300 euros por semestre, incluindo transporte e acesso a atividades culturais.

O dia a dia é marcado por um custo de vida mais equilibrado. Um menu de almoço pode rondar os 13 euros e um café custa pouco mais de dois euros. A nível de saúde, os dois sublinham a rapidez no acesso a consultas e exames, bem como a liberdade de escolher especialistas em qualquer cidade.

Apesar de reconhecerem alguns desafios, como os invernos rigorosos e a barreira da língua, ambos garantem que a decisão de emigrar foi transformadora. Hoje conduzem os seus autocarros em estradas alemãs com a certeza de terem conquistado uma vida mais estável e segura para as suas famílias.

RELACIONADOS
Mãe ralhou com filho de nove anos e o impensável aconteceu: menino matou-a perante o horror do irmão mais velho
Prova de vida para pensionistas estrangeiro: O que deve garantir para não perder a pensão
Foram dadas como desaparecidas em bebés. Agora, após 36 anos, estas irmãs foram encontradas com vida
Mercadona em Espanha procura pessoas para trabalharem oito dias por mês com 855 euros de salário com subsídios
Mais Vistos
00:02:21
Secret Story
Na piscina e no meio de brincadeiras, Fábio e Liliana mais íntimos do que nunca
tvi
00:03:12
Secret Story
Apesar de estar noiva de Zé, Liliana assume gostar de Fábio: «Não consigo controlar o que sinto»
tvi
00:03:12
Secret Story
Sobe a temperatura! Dylan e Vera trocam beijos ‘calientes’ e ele pica-a: «Vieste com mais vontade»
tvi
00:05:19
Secret Story
Voz coloca desafio insólito aos concorrentes
tvi
Destaques IOL
Moda
Estas 8 peças de roupa fazem-na pelo menos dez anos mais velha, garantem especialistas
Croissant
Novo Croissant do Pingo Doce conquista os portugueses e já está a desaparecer das prateleiras
Exercícios para perder a barriga
Exercícios para perder a barriga depois dos 40 anos: abdominais para se fazer em pé
Perda de peso
Uma simples mudança fez com que esta mãe perdesse 20 kg em quatro meses (sem dietas nem injeções)
Mais Lidas
Sonia jesus
Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim
Historias de amor
Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: «O que estou a fazer?»
Kika Cerqueira Gomes
Aos 22 anos, Kika Cerqueira Gomes faz história a nível mundial. E a mãe não podia estar mais orgulhosa
Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé
Dois às 10
«Isto deixa-me muito triste»: Cristina Ferreira reage a fim de relação mediática
tvi
Laura Figueiredo
«Há 15 dias que não durmo»: Laura Figueiredo tem vivido dias complicados