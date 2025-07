Sword Health estabelece salário mínimo de 1.305 euros e dá bónus a quem trabalhar a partir do interior

Outros artigos:

A Sword Health, empresa que está a transformar a prestação de cuidados de saúde através do seu modelo de AI Care (que combina inteligência artificial e equipas clínicas), anunciou um conjunto de medidas com o objetivo de promover a prosperidade do país. Uma dessas medidas é a definição do patamar mínimo remuneratório na empresa para 1.305 euros, 50% acima do salário mínimo nacional (SMN). Este valor será ajustado anualmente, de acordo com a mesma proporção, acompanhando as atualizações feitas ao SMN.

Por outro lado, e tendo em conta a perda populacional que o interior do país sofreu na última década, a Sword também vai atribuir um bónus anual de 20% sobre o salário base a todos os colaboradores que vivam ou decidam mudar-se para o interior de Portugal.

Já no campo da ciência, o unicórnio português vai atribuir um total de 20 bolsas de investigação na área da saúde, tecnologia e inteligência artificial. O objetivo desta medida é promover e apoiar os investigadores em Portugal, ao mesmo tempo que contribui para reter talento de excelência no país.

“Impulsionar o crescimento do país não depende exclusivamente do Governo, é também uma responsabilidade das empresas privadas. Estas medidas têm como principal objetivo contribuir para acelerar a prosperidade de Portugal, que acreditamos ser o melhor antídoto contra movimentos extremistas.”, afirma Virgílio Bento, CEO e fundador da Sword Health. “Esperamos que outras empresas privadas sigam este movimento e que implementem medidas semelhantes, com impacto direto e mensurável na qualidade de vida dos portugueses, capazes de promover o aumento da prosperidade.”, acrescenta.

Como parte do seu plano de crescimento em Portugal, a Sword está à procura de 100 novos colaboradores, para reforçar, sobretudo, as equipas de Inteligência Artificial, Tecnologia, Produto e Operações. A maioria das posições em aberto pode ser desempenhada de forma remota.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders