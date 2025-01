Renovámos essenciais da nossa casa a metade do preço na rival da IKEA

Adoramos o design nórdico, todos sabem. Não há casa do sul da Europa que não tenha hoje aquele toque sueco. Mas, se só a IKEA está no seu radar no que diz respeito a produtos de design escandinavo, há uma cadeia também com quatro letras cujo nome deve reter: JYSK.

Saltamos assim da Suécia para a Dinamarca, com coisas giríssimas e a preços incríveis. Desta vez fomos aos saldos e descobrimos centenas e centenas de produtos com descontos que chegam aos 70%. Podem ser comprados em loja (verifique o stock no site) ou compradas online. .

Escolhemos algumas peças que não resistimos, mas atenção: esta amostra é mesmo muito pequena perante o universo de quase 2 mil produtos com desconto. Percorra a galeria para ver as nossas escolhas.

Fundada em 1979 na Dinamarca, trouxe consigo as raízes escandinavas para criar uma experiência de compra que alia o design moderno nórdico e com a funcionalidade que caracteriza a sua cultura. A JYSK pode não ser reconhecida por muitos portugueses, estando ainda longe do reconhecimento da sua rival sueca IKEA, mas são 45 anos que soma já de história com uma presença em mais de 48 países.

A marca, entretanto, conquistou os portugueses pelas coisas giras que lá se encontram (ver galeria acima) e pelos preços bastante acessíveis. Por cá, existem já 28 lojas e a marca planeia abrir mais em 2025.