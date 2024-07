Encontrámos as sandálias mais arrasadoras do momento a menos de 20 euros

Custavam perto de 70 euros as sandálias da marca Xti, à venda no site do El Corte Inglés. Mas, na loucura dos saldos que a cadeia espanhola está a levar a cabo, surgem com uma redução do preço superior a 70%. Falamos de umas sandálias de salto com fecho de fivela em padrão de animal print, nas variantes castanho, preto e rosa.

Estas sandálias são feitas num material que imita pele, num padrão inspirado pela pele de cobra. O fecho de fivela garante um ajuste seguro e confortável e o tacão largo de 11 cm, combinado com uma plataforma frontal, proporciona altura e elegância sem comprometer a estabilidade. A sola de borracha antiderrapante oferece segurança extra no andar e quando estiver a dançar sem parar!

Este modelo tem ainda um certificado vegan atribuído pela organização mundial PETA, garantindo que nenhum produto de origem animal foi utilizado na sua produção.

