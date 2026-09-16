Como nunca antes a viu: famosa atriz celebra 60.º aniversário com fotos completamente nua
Salma Hayek continua em excelente forma
Salma Hayek arrasa em biquíni aos 56 anos
Aos 56 anos, Salma Hayek deslumbra ao lado da filha
A atriz mexicana assinalou a chegada aos 60 anos com um mergulho muito especial e deixou os seguidores rendidos
Salma Hayek completou 60 anos e decidiu assinalar a nova década de uma forma pouco convencional. A atriz surpreendeu os seguidores ao partilhar nas redes sociais duas fotografias em que surge sem roupa, dentro de água.
A data especial foi assinalada no passado dia 2 de setembro, e Salma Hayek fez questão de marcar o momento junto dos milhões de seguidores que a acompanham. "60 anos e grata", escreveu na legenda das imagens.
A publicação chamou à atenção e a caixa de comentários encheu-se de mensagens de carinho, elogios e felicitações. Entre os rostos conhecidos que fizeram questão de reagir à publicação estão algumas figuras internacionais.
"Feliz aniversário, maravilhosa", escreveu Paris Hilton. "Maravilhosa. Feliz aniversário", comentou Rita Ora. "Magnífica", resumiu Lindsay Lohan. Vanessa Hudgens também deixou uma mensagem à atriz: "Eterno ícone".
Uma nova década e muitos motivos para celebrar
O aniversário de Salma Hayek acontece numa altura particularmente especial para a atriz, que, além de celebrar seis décadas de vida, se tornou avó pela primeira vez há poucos dias.
O enteado, François Pinault Jr., deu as boas-vindas ao primeiro filho com a mulher, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, numa novidade anunciada pelo casal em agosto.
Assim, entre uma nova década e a chegada de um novo membro à família, não faltaram motivos para Salma Hayek celebrar.
Uma carreira de sucesso em Hollywood
Nascida a 2 de setembro de 1966, em Coatzacoalcos, no México, Salma Hayek construiu ao longo de várias décadas uma carreira de destaque no cinema internacional.
Atriz, produtora e modelo, tornou-se uma das figuras latinas mais reconhecidas de Hollywood, participando em grandes produções cinematográficas e em projetos de projeção internacional.
Ao longo da carreira, a mexicana naturalizada norte-americana consolidou também uma forte presença fora do grande ecrã, mantendo uma legião de seguidores nas redes sociais.
Uma família ao lado de François-Henri Pinault
Na vida pessoal, Salma Hayek é casada desde 2009 com o empresário francês François-Henri Pinault, CEO da Kering.
O casal tem uma filha em comum, Valentina Paloma Pinault, nascida em 2007.
Agora, aos 60 anos, a atriz entra numa nova fase da vida também com um novo papel na família: o de avó. E, a julgar pela forma como decidiu assinalar o aniversário, Salma Hayek parece estar a abraçar esta nova década sem qualquer intenção de passar despercebida.
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