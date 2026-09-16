Como nunca antes a viu: famosa atriz celebra 60.º aniversário com fotos completamente nua

Aos 56 anos, Salma Hayek deslumbra ao lado da filha

Salma Hayek completou 60 anos e decidiu assinalar a nova década de uma forma pouco convencional. A atriz surpreendeu os seguidores ao partilhar nas redes sociais duas fotografias em que surge sem roupa, dentro de água.

A data especial foi assinalada no passado dia 2 de setembro, e Salma Hayek fez questão de marcar o momento junto dos milhões de seguidores que a acompanham. "60 anos e grata", escreveu na legenda das imagens.

A publicação chamou à atenção e a caixa de comentários encheu-se de mensagens de carinho, elogios e felicitações. Entre os rostos conhecidos que fizeram questão de reagir à publicação estão algumas figuras internacionais.

"Feliz aniversário, maravilhosa", escreveu Paris Hilton. "Maravilhosa. Feliz aniversário", comentou Rita Ora. "Magnífica", resumiu Lindsay Lohan. Vanessa Hudgens também deixou uma mensagem à atriz: "Eterno ícone".

Uma nova década e muitos motivos para celebrar

O aniversário de Salma Hayek acontece numa altura particularmente especial para a atriz, que, além de celebrar seis décadas de vida, se tornou avó pela primeira vez há poucos dias.

O enteado, François Pinault Jr., deu as boas-vindas ao primeiro filho com a mulher, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, numa novidade anunciada pelo casal em agosto.

Assim, entre uma nova década e a chegada de um novo membro à família, não faltaram motivos para Salma Hayek celebrar.

Uma carreira de sucesso em Hollywood

Nascida a 2 de setembro de 1966, em Coatzacoalcos, no México, Salma Hayek construiu ao longo de várias décadas uma carreira de destaque no cinema internacional.

Atriz, produtora e modelo, tornou-se uma das figuras latinas mais reconhecidas de Hollywood, participando em grandes produções cinematográficas e em projetos de projeção internacional.

Ao longo da carreira, a mexicana naturalizada norte-americana consolidou também uma forte presença fora do grande ecrã, mantendo uma legião de seguidores nas redes sociais.

Uma família ao lado de François-Henri Pinault

Na vida pessoal, Salma Hayek é casada desde 2009 com o empresário francês François-Henri Pinault, CEO da Kering.

O casal tem uma filha em comum, Valentina Paloma Pinault, nascida em 2007.

Agora, aos 60 anos, a atriz entra numa nova fase da vida também com um novo papel na família: o de avó. E, a julgar pela forma como decidiu assinalar o aniversário, Salma Hayek parece estar a abraçar esta nova década sem qualquer intenção de passar despercebida.