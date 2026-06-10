Come pele de salmão? Os benefícios para a saúde que muitas pessoas desconhecem

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Segundo um artigo publicado no USA Today, o salmão é considerado um dos alimentos mais nutritivos que pode incluir na alimentação. Rico em proteínas, vitaminas, minerais e ácidos gordos ómega-3, está associado a benefícios para a saúde do coração, do cérebro e do sistema imunitário. Ainda assim, muitas pessoas continuam a evitar a pele, sem saber que podem estar a desperdiçar uma parte valiosa dos seus nutrientes.

Uma fonte de proteína de qualidade

Além de ser um peixe saboroso e versátil, o salmão é uma excelente fonte de proteína magra. Uma porção de cerca de 85 gramas fornece mais de 17 gramas de proteína, um nutriente essencial para a manutenção da massa muscular, a reparação dos tecidos e o normal funcionamento do sistema imunitário.

Os benefícios dos ómega-3

O salmão é particularmente conhecido pelo elevado teor de ácidos gordos ómega-3. Segundo especialistas citados pelo USA Today, estas gorduras saudáveis possuem propriedades anti-inflamatórias e podem contribuir para a saúde cardiovascular, ajudando a reduzir o risco de problemas como hipertensão, arritmias, AVC e enfarte.

Os ómega-3 estão também associados à saúde cerebral, podendo apoiar a memória, a função cognitiva e o bem-estar mental.

Porque vale a pena comer a pele

A pele do salmão é totalmente comestível e pode ser ainda mais rica em ómega-3 do que a própria carne do peixe. Isto acontece porque funciona como uma reserva natural de gordura que ajuda o salmão a regular a temperatura corporal em águas frias.

Nela encontram-se concentrações elevadas de DHA e EPA, dois tipos de ácidos gordos considerados importantes para a saúde do coração e do cérebro.

Há alguns cuidados a ter

Apesar dos benefícios, o consumo de salmão deve fazer parte de uma alimentação equilibrada. Como acontece com a maioria dos peixes, pode conter pequenas quantidades de mercúrio, embora os especialistas considerem que isso não representa um problema para a maioria das pessoas quando o consumo é moderado.

Já as versões fumadas ou enlatadas podem apresentar níveis mais elevados de sódio, o que pode ser menos aconselhável para quem sofre de hipertensão ou outras doenças cardiovasculares.

Como consumir a pele de salmão

Quem não aprecia a textura da pele quando consumida juntamente com o peixe pode prepará-la separadamente. Quando assada ou frita, torna-se crocante e pode ser utilizada como snack, acompanhamento de saladas ou até em pratos de sushi.

O salmão é um alimento altamente nutritivo que pode trazer vários benefícios para a saúde, especialmente pelo seu teor em proteína e ómega-3. A pele, muitas vezes descartada, pode afinal ser uma fonte adicional destes nutrientes, desde que consumida de forma equilibrada e preparada corretamente. Integrado numa dieta variada e saudável, o salmão pode ser um excelente aliado do bem-estar geral.