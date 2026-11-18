A discussão sobre a origem, a qualidade e a sustentabilidade dos alimentos tem vindo a ganhar importância, sobretudo quando falamos de produtos frequentemente apresentados como escolhas nutricionalmente exemplares.

Foi precisamente este tema que Francisca Feiteira, profissional ligada às políticas alimentares e à sustentabilidade dos sistemas alimentares, trouxe recentemente para debate, levantando questões sobre a produção de salmão em aquacultura.

Com formação em «Culturas Alimentares e Mobilidade», pela Universidade de Ciências Gastronómicas, em Itália, e experiência profissional em organizações como a Slow Food, onde desempenhou funções na área das políticas alimentares, Francisca Feiteira tem desenvolvido trabalho relacionado com a governação, a sustentabilidade e a transformação dos sistemas alimentares. Integra atualmente a Feeding Sustainable Cities Association, como membro da direção e responsável pela área de políticas alimentares.

No seu vídeo, chama a atenção para questões que vão além da composição nutricional do salmão, abordando a alimentação dos peixes em cativeiro, a utilização de antibióticos, os parasitas, o bem-estar animal e os impactos ambientais da aquacultura.

Mas até que ponto estas preocupações encontram sustentação na investigação científica? E o que devemos realmente saber antes de escolher o salmão que chega à nossa mesa?

Salmão selvagem e salmão de aquacultura: quais as diferenças?

Uma das principais diferenças entre estes dois tipos de salmão está na alimentação. Na natureza, o salmão alimenta-se de crustáceos, krill e pequenos peixes. Em aquacultura, recebe rações industriais que podem incluir farinha e óleo de peixe, soja, outros ingredientes vegetais e suplementos nutricionais.

Como refere Francisca Feiteira, com rações industriais, feitas a partir de farinhas de peixe, soja, óleos vegetais, que em nada se assemelha à dieta tradicional do salmão, que consiste em quê? Em crustáceos e em pequenos peixinhos." Esta diferença na alimentação influencia a composição nutricional do peixe.

Um estudo publicado em 2020 na revista científica Foods identificou diferenças importantes entre salmão selvagem e de aquacultura, nomeadamente no teor de gordura. Nas amostras analisadas, o salmão de aquacultura apresentava 17,9 g de gordura por 100 g, enquanto o selvagem apresentava 6 g.

Isto não significa, contudo, que o salmão de aquacultura seja nutricionalmente inferior em todos os aspetos. Continua a ser uma fonte relevante de proteína e ómega-3, embora o perfil de ácidos gordos possa ser diferente.

Porque é que o salmão tem aquela cor rosada?

A característica coloração rosada ou alaranjada do salmão resulta da acumulação de um pigmento natural chamado astaxantina. Na natureza, este carotenoide é obtido através da alimentação, nomeadamente pelo consumo de crustáceos. Nos sistemas de aquacultura, é habitualmente adicionado às rações para reproduzir a pigmentação característica.

"Mas, como o salmão da aquacultura não tem acesso a este tipo de alimentos, é necessário colocar pigmento na ração para que ele desenvolva a cor rosa, laranjada, que nós nos estamos habituados", referiu Francisca Feiteira.

Esta afirmação está cientificamente correta. Importa, no entanto, esclarecer que a utilização de astaxantina é uma prática regulamentada e que, nas condições de utilização autorizadas, não representa uma preocupação relevante para a segurança dos consumidores.

Doenças, parasitas e utilização de antibióticos

A produção de salmão em jaulas marinhas, sobretudo quando envolve elevadas densidades de animais, pode favorecer a transmissão de doenças e a proliferação de parasitas.

Um dos problemas mais conhecidos é o piolho-do-mar, um parasita que se fixa à superfície dos peixes, podendo provocar lesões, stress e comprometer a sua saúde. A sua presença nas explorações constitui também uma preocupação para as populações selvagens, uma vez que os parasitas podem afetar os salmões que circulam nas águas envolventes.

Para controlar doenças e infeções bacterianas, podem ser utilizados medicamentos veterinários, incluindo antibióticos. A utilização excessiva ou inadequada destes medicamentos pode contribuir para o desenvolvimento de resistência antimicrobiana, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma das principais ameaças à saúde pública mundial.

Contudo, é importante não generalizar: a utilização de antibióticos varia significativamente entre países. O Chile apresenta níveis de utilização superiores aos da Noruega, onde a vacinação e as medidas de prevenção sanitária permitem reduzir a necessidade destes medicamentos.

Importa ainda distinguir a utilização de antibióticos na produção da presença de resíduos no alimento que chega ao consumidor. Na União Europeia, os medicamentos veterinários estão sujeitos a regras de utilização e limites máximos de resíduos.

Os impactos ambientais da produção de salmão

Os problemas não se limitam à saúde dos animais. A produção intensiva pode também afetar os ecossistemas marinhos. As fezes dos peixes, os restos de ração e os resíduos associados aos tratamentos utilizados podem acumular-se nos sedimentos e alterar a qualidade ambiental das zonas envolventes.

Outro problema documentado são as fugas de salmões das explorações para o ambiente natural.

Estes peixes podem cruzar-se com populações selvagens, introduzindo alterações genéticas que podem comprometer a adaptação e a sobrevivência das populações nativas.

Um estudo publicado em 2021 na revista Science Advances, que analisou mais de 6900 salmões selvagens de 105 rios, identificou consequências genéticas associadas à introdução de salmões provenientes de aquacultura.

Estamos, portanto, perante uma questão ambiental com evidência científica, particularmente relevante em regiões onde existem populações selvagens vulneráveis.

E em Portugal? Temos alternativas nutricionalmente interessantes

Quando falamos de pescado, não devemos limitar as nossas escolhas ao salmão. Em Portugal, temos acesso a espécies como a sardinha, a cavala e o carapau, que são excelentes fontes de proteína e fornecem ácidos gordos ómega-3, nomeadamente EPA e DHA.

São alternativas nutricionalmente interessantes e, frequentemente, mais económicas. "E nós temos peixes então como a sardinha, como o carapau, como a cavala, que também contêm a famosa ômega 3, também são ótimas fontes de proteína e que são peixes selvagens, peixes de mar, que se forem pescados de forma responsável, de estoques bem geridos, podem ser mesmo também interessantes a nível ambiental", refere Francisca Feiteira.

Esta ressalva é particularmente importante: ser selvagem não significa ser automaticamente sustentável. A sustentabilidade depende do estado dos stocks, das práticas de pesca e da gestão dos recursos marinhos.

A sardinha portuguesa é um bom exemplo da importância desta gestão, tendo atravessado períodos de sobre-exploração e recuperação. Por isso, a escolha de pescado deve ter em consideração a informação atualizada sobre o estado dos respetivos recursos.

Afinal, devemos deixar de consumir salmão?

Não. O salmão de aquacultura continua a ser um alimento nutricionalmente interessante, fornecendo proteína de elevado valor biológico e ácidos gordos ómega-3. Não existe fundamento científico para o considerar, por si só, prejudicial à saúde ou para recomendar a sua exclusão generalizada da alimentação.

O que a evidência científica demonstra é que a sua produção pode envolver desafios nutricionais, ambientais e de bem-estar animal que não devem ser ignorados. Mais do que classificar os alimentos como bons ou maus, importa compreender a sua origem, os métodos de produção e as consequências que estes têm para a saúde humana e para os ecossistemas.

"Nós só vamos ser saudáveis quando os animais que nós comemos forem saudáveis e quando os ecossistemas também forem saudáveis, portanto há uma tríade que tem de ser saudável para que possamos comer de forma verdadeiramente saudável", como sintetiza Francisca Feiteira no final do vídeo.