Sem tempo e paciência para cozinhar? Esta receita de salmão no forno vai poupar-lhe horas na cozinha e é deliciosa

Salmão no forno com massa, espinafres e tomate cherry: uma receita fácil, deliciosa e perfeita para o dia a dia!
Ingredientes
150 g de espinafres
125 g de tomate cherry
150 g de massa bagos
2 lombos de salmão
Sal q.b.
Cebolinho picado q.b.
Água quente q.b.
Preparação
1. Num pirex, coloca os espinafres, o tomate cherry e a massa bagos.
2. Dispõe os lombos de salmão por cima e tempera com sal e cebolinho picado.
3. Adiciona água quente até cobrir a massa e leva ao forno pré-aquecido a 180 ºC, até a massa estar cozinhada e o salmão douradinho. Se necessário, acrescenta um pouco mais de água durante a cozedura.
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