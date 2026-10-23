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Salmão no forno com massa, espinafres e tomate
Salmão no forno com massa, espinafres e tomate | Foto: Fábio Belo

Sem tempo e paciência para cozinhar? Esta receita de salmão no forno vai poupar-lhe horas na cozinha e é deliciosa

Fábio Belo
Ontem às 18:49

Receita fácil de salmão no forno, ideal para dias corridos

Salmão no forno com massa, espinafres e tomate cherry: uma receita fácil, deliciosa e perfeita para o dia a dia!

Ingredientes

  • 150 g de espinafres

  • 125 g de tomate cherry

  • 150 g de massa bagos

  • 2 lombos de salmão

  • Sal q.b.

  • Cebolinho picado q.b.

  • Água quente q.b.

Preparação

1. Num pirex, coloca os espinafres, o tomate cherry e a massa bagos.

2. Dispõe os lombos de salmão por cima e tempera com sal e cebolinho picado.

3. Adiciona água quente até cobrir a massa e leva ao forno pré-aquecido a 180 ºC, até a massa estar cozinhada e o salmão douradinho. Se necessário, acrescenta um pouco mais de água durante a cozedura.

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