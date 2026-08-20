Mais uma receita para quem não sabe cozinhar: salmão no forno

Salmão no Papelote
Uma receita simples, saudável e cheia de sabor. Perfeita para aqueles dias em que queremos uma refeição leve, mas deliciosa!
Ingredientes:
1 curgete
3 cogumelos frescos grandes
2 lombos de salmão
Sal q.b.
Pimentão-doce q.b.
Azeite q.b.
Preparação:
1. Corte a curgete e os cogumelos em fatias.
2. Sobre uma folha de papel vegetal, disponha a curgete e os cogumelos. Coloque os lombos de salmão por cima e tempere com sal e pimentão-doce.
3. Regue com um fio de azeite.
4. Feche o papel vegetal, formando um papelote, e leve ao forno a 180°C durante 25 minutos.