Mais uma receita para quem não sabe cozinhar: salmão no forno

Salmão no Papelote

Uma receita simples, saudável e cheia de sabor. Perfeita para aqueles dias em que queremos uma refeição leve, mas deliciosa!



Ingredientes:

1 curgete

3 cogumelos frescos grandes

2 lombos de salmão

Sal q.b.

Pimentão-doce q.b.

Azeite q.b.



Preparação:

1. Corte a curgete e os cogumelos em fatias.

2. Sobre uma folha de papel vegetal, disponha a curgete e os cogumelos. Coloque os lombos de salmão por cima e tempere com sal e pimentão-doce.

3. Regue com um fio de azeite.

4. Feche o papel vegetal, formando um papelote, e leve ao forno a 180°C durante 25 minutos.