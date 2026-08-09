Receitas
Aprenda a fazer estas receitas de Fábio Belo
Aprenda a fazer estas receitas de Fábio Belo

Sem ideias de almoço leve? Esta massa com salmão e curgete é o prato preferido deste verão

Fábio Belo
Há 1h e 12min

Tem mesmo de experimentar esta refeição leve, fresca e super fácil de fazer.

Esta salada fresca de salmão é a prova de que uma refeição rápida também pode ser deliciosa, nutritiva e cheia de sabor. A combinação do salmão grelhado com a manga cria um contraste irresistível entre o doce e o salgado. Perfeita para os dias quentes ou para aqueles momentos em que queremos algo leve sem abdicar do sabor.

Ingredientes:

  • 1 curgete laminada
  • 150 g de massa cozida
  • 1 manga cortada em pequenos cubos
  • 2 lombos de salmão grelhados e cortados em cubos
  • Cebolinho picado q.b.
  • Sal q.b.


Preparação:

1. Numa taça, junta a curgete, a massa, a manga e o salmão.
2. Tempera com o cebolinho, o sal e, se desejar, um pouco de sumo de limão.
3. Envolva tudo muito bem e serve de imediato.

Bom apetite!

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