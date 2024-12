Quer perder peso de forma rápida? Há um exercício fácil de 5 minutos que queima mais calorias do que correr

Praticar exercício físico é essencial nos dias de hoje. Fazer caminhadas ou correr são geralmente as práticas de exercício mais comuns quando queremos começar a exercitar para a perda de peso. No entanto, engane-se quem pensa que correr é a opção mais eficaz para alcançar esse objetivo.

Muita gente acredita que correr é uma das opções mais eficazes, e de facto, é. Contudo, não é a única, nem a mais rápida. Entre as muitas opções, há um exercício que, em apenas 10 minutos, queima as mesmas calorias que uma corrida de meia hora.

O exercício que emagrece mais do que correr

Recorda-se dos tempos de infância em que, para muitos, um dos exercícios mais divertidos era saltar à corda? Pois bem, saltar à corda é dos exercícios que mais emagrece, e por vários motivos.

Segundo um artigo do site Saber Vivir, estudos revelam que até três sessões de treino por semana, com cada sessão a incluir três séries de 10 saltos por série com 60 segundos de descanso, podem melhorar a força em pessoas com mais de 50 anos.

O certo é que o movimento que faz ao saltar, faz trabalhar tanto os músculos dos braços como os das pernas, enquanto aumenta a frequência cardíaca e potencia a queima de calorias.

O que precisa de saber antes de saltar à corda

Deve começar por fazer um aquecimento para preparar os músculos. Depois disso, comece com saltos suaves e lentos, para ganhar coordenação. Assim que se sentir pronto, pode aumentar a velocidade e a altura dos saltos.

Se for iniciantes, é recomendado saltar durante um minuto e descansar dois, durante 15 minutos.

Benefícios de saltar à corda