Inclua esta planta na sua alimentação e vai ver o que faz pela sua memória

As pessoas estão cada vez mais atentas ao que ingerem e ao impacto que cada alimento tem no seu organismo. E há de facto alimentos que apresentam propriedades de ouro para o corpo, sendo antioxidantes, altamente nutritivos e dando energia. O que é interessante é que não é só o que comemos que faz diferença e também o que bebemos.

Já falámos aqui do poder da camomila no organismo, assim como do chá verde. Hoje falamos na salva, também conhecida como sálvia. Esta planta aromática é conhecida pelas suas várias utilizações medicinais e terapêuticas e o próprio nome já alerta para o seu poder no organismo, refere o site espanhol Heraldo de Aragón.

A salva funciona como tónico e é eficaz contra algumas infeções. Mas são as suas propriedades antioxidantes que fazem com que seja uma heroína do nosso cérebro.

De acordo com o site Healthline, vários estudos indicam que estas propriedades antioxidantes ajudam a manter o sistema imunitário do cérebro ativo, além de contribuir para abrandar o processo de desintegração de um componente que temos no cérebro e que tem um papel na nossa memória.

Além disso, de acordo com vários estudos, a salva também pode reduzir os níveis de açúcar no sangue e ainda pode reduzir o mau colesterol, contribuindo para a saúde cardíaca.

Como incluir salva na alimentação

É possível comprar tanto salva seca como fresca, sendo uma erva aromática bastante versátil. Pode ser posta em sopas e guisados, para dar sabor a ovos mexidos ou omeletes ou até incorporada na manteiga para aromatizá-la. Há ainda quem a coloque na carne ou em legumes assados. É possível também fazer chá com salva.