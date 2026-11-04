Aos 16 anos, um salto mudou-lhe a vida: jovem ginasta português fica tetraplégico e família lança apelo arrepiante

Salvador Ferreira preparava-se para os Campeonatos da Europa quando sofreu uma grave lesão medular, a 13 de junho. Depois de duas cirurgias, iniciou um processo de reabilitação. A família lançou uma campanha solidária para angariar 120 mil euros.

Tinha apenas 16 anos e um percurso desportivo que começava a dar frutos na ginástica artística. Mas um acidente durante um treino, a 13 de junho de 2026, mudou radicalmente a vida de Salvador Ferreira, jovem atleta do Sport Club do Porto e da Seleção Nacional. Uma queda de cabeça, durante a execução de um salto na mesa de saltos, provocou-lhe uma grave lesão medular que o deixou tetraplégico.

O acidente aconteceu quando Salvador se preparava para os Campeonatos da Europa. Segundo o relato divulgado pela família, o jovem perdeu o controlo do movimento durante uma das repetições e caiu de cabeça. Em poucos segundos, deixou de conseguir movimentar os braços e as pernas.

Depois de ter sido submetido a duas cirurgias no Hospital de São João, no Porto, Salvador iniciou uma nova fase no Centro de Reabilitação do Norte, onde enfrenta agora um processo de recuperação exigente e prolongado.

Perante os custos associados aos tratamentos, à reabilitação e às adaptações necessárias para o seu dia a dia, a família e um grupo de pessoas próximas lançaram a campanha solidária «Recuperar Salvador», com o objetivo de angariar 120 mil euros.

Começou na ginástica aos sete anos e chegou à Seleção Nacional

A ligação de Salvador Ferreira à ginástica artística começou quando tinha apenas sete anos, em Oliveira do Bairro, onde vivia.

A dedicação à modalidade implicou vários sacrifícios. Durante quatro anos, o jovem viajava quatro vezes por semana até ao Porto para treinar no Sport Club do Porto. Cada deslocação representava cerca de uma hora de viagem em cada sentido. O pai acompanhava-o, esperava pelas três horas e meia de treino e regressava depois com o filho a casa.

No último ano, Salvador mudou-se para o Porto para estar mais próximo do clube e poder dedicar ainda mais tempo à modalidade.

O esforço e a persistência deram frutos. Em 2024, integrou a Seleção Nacional de Ginástica Artística Masculina e conquistou o título de vice-campeão nacional de juvenis. Em 2025, voltou a alcançar o mesmo resultado.

A preparação para os Campeonatos da Europa representava mais uma etapa importante no percurso do jovem atleta. O acidente interrompeu esse caminho e obrigou-o a enfrentar um desafio completamente diferente.

Reabilitação exige tratamentos, equipamentos e adaptações

Depois das duas intervenções cirúrgicas realizadas no Hospital de São João, Salvador iniciou o processo de reabilitação no Centro de Reabilitação do Norte.

A recuperação de uma lesão medular pode envolver diferentes áreas de intervenção, consoante a localização e a gravidade da lesão. A Organização Mundial da Saúde (OMS) explica que a reabilitação tem um papel fundamental na otimização das capacidades funcionais, na promoção da autonomia e na integração das pessoas na vida familiar e na sociedade.

No caso de uma lesão que provoca tetraplegia, os efeitos podem afetar a mobilidade dos braços e das pernas, mas também outras funções do organismo. Por isso, o acompanhamento especializado e multidisciplinar é particularmente importante.

A família de Salvador pretende reunir fundos para suportar várias necessidades associadas a esta nova realidade, nomeadamente:

Adaptação da casa, para garantir melhores condições de segurança e autonomia;

Aquisição de uma viatura adaptada;

Fisioterapia intensiva e acompanhamento especializado;

Equipamentos e produtos essenciais;

Despesas diárias relacionadas com o processo de recuperação.

O objetivo não passa apenas por financiar tratamentos. A família procura também proporcionar ao jovem condições para conquistar a maior independência possível no futuro.

Família lança campanha para angariar 120 mil euros

A campanha «Recuperar Salvador» foi criada por um grupo de amigos e pais de atletas, em conjunto com o jovem e a família.

O objetivo é angariar 120 mil euros para financiar os vários meses de reabilitação e as adaptações necessárias. De acordo com a informação publicada na página da campanha, o valor angariado reverte integralmente para apoiar a recuperação de Salvador, sendo os fundos entregues diretamente à família.

«O Salvador não desiste. Ajude-o a recuperar a autonomia» é o apelo deixado na iniciativa solidária.

A família sublinha que cada contribuição pode ajudar a suportar os custos desta nova etapa. Quem não tiver possibilidade de fazer um donativo também pode contribuir divulgando a campanha, para que a história chegue a mais pessoas.

A iniciativa está disponível na plataforma GoFundMe, através da campanha Recuperar Salvador.

Aos 16 anos, Salvador tem agora pela frente um percurso diferente daquele que imaginava quando começou a praticar ginástica. O objetivo é recuperar capacidades, conquistar autonomia e adaptar-se a uma nova realidade, com o apoio da família, dos amigos e de todos os que se têm mobilizado para o ajudar.