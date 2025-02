Cientistas comprovam: esta planta regula o açúcar e potencia a memória

Sabia que existe uma planta que ajuda a regular o açúcar no sangue e, ao mesmo tempo, melhora a memória e o humor? É utilizada há séculos na medicina tradicional, esta erva está agora a captar a atenção da ciência pelos seus benefícios surpreendentes: a sálvia.

Esta planta é uma erva aromática com propriedades medicinais e é utilizada como um remédio natural para problemas digestivos, respiratórios e até dores de garganta. Está agora a ser estudada pelo seu impacto na regulação do açúcar no sangue e na melhoria da função cerebral.

De acordo com um artigo publicado pelo Infobae, estudos recentes sugerem que o chá de sálvia pode ter efeitos semelhantes aos da metformina, ajudando a controlar os níveis de glicose e a melhorar a sensibilidade à insulina, tornando-se uma opção natural para complementar o tratamento da diabetes. Além disso, investigações científicas indicam ainda que o consumo de extrato de sálvia pode potenciar a memória e influenciar positivamente o estado de espírito, aumentando a sensação de calma e alerta.

O crescente interesse em alternativas naturais e menos invasivas faz com que a sálvia seja uma forte candidata a tornar-se um complemento essencial na alimentação e bem-estar. Afinal, cuidar da mente e do corpo de forma equilibrada é um dos pilares de um estilo de vida saudável.