Este truque acaba com as manchas nas sandálias tipo Birkenstock

Os dias quentes chegaram e, com eles, voltam também as sandálias confortáveis do tipo Birkenstock. No entanto, com o calor, a transpiração torna-se inevitável, e as solas começam a ganhar aquelas manchas escuras.

A pensar nisso, a criadora de conteúdos @alepez partilhou um vídeo no Instagram onde ensina um truque para devolver às sandálias o aspeto de novas, usando apenas produtos que quase todos temos em casa.

Passo a passo para limpar as sandálias:

Prepare a mistura: Num recipiente, junte um pouco de detergente da loiça com amoníaco.

Esfregue bem a sola: Use uma escova de dentes velha, mergulhe na mistura e esfregue cuidadosamente a sola interior, onde normalmente se acumulam mais manchas.

Limpe com um pano húmido: Passe um pano ligeiramente humedecido para retirar o excesso de produto e sujidade.

Trate o exterior com uma borracha: Para a parte exterior da sandália, a sugestão é usar uma borracha de apagar para remover pequenas manchas ou marcas.

Deixe secar: Por fim, com uma esponja de cozinha seca, passe pelas sandálias. Pode deixar as sandálias a secar ao ar livre ou, se tiver pressa, usar um secador de cabelo em temperatura baixa.