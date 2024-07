Sandálias para as festas e casamentos deste verão estão a menos de 35 euros no El Corte Inglés

Estas são as 60 praias europeias mais populares no Instagram

Sandálias de Salto com Tiras Cruzadas no El Corte Inglés

No site do El Corte Inglés estão umas sandálias de salto com tiras cruzadas que nos roubaram o coração. Se não tem casamentos à vista, qualquer festa de verão ou saída à noite é pretexto para este incrível investimento. Lindas de morrer, as sandálias que antes custavam 49,95 € estão agora à venda por 34,97 €. E, na cor bege o preço é ainda mais baixo: 29,97 euros.

As sandálias, da marca espanhola Mariamare, estão disponíveis na cor ouro (um dourado fantástico para aquele bronzeado de agosto), cor-de-rosa, cor natural e preto. De acordo com a descrição do El Corte Inglés, estas sandálias são produzidas com materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade e conforto.

O material exterior é 100% têxtil, o interior é 100% pele e a sola é sintética. A plataforma é de borracha e o salto é estável, com 3 centímetros de altura. A sola é sintética e a biqueira é redonda, estando disponíveis nos tamanhos 35 ao 42.

