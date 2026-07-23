Nem estamos a acreditar: aqui há sandálias estilo Birkenstock a 6 euros para bebés e crianças

Se também é daqueles pais que sabem que as crianças crescem "da noite para o dia" e que comprar calçado novo parece uma missão imposível (e um rombo na carteira), esta dica é para si. A Action voltou a surpreender com um daqueles achados que prometem esgotar rapidamente: umas sandálias para bebés e crianças que fazem lembrar o design das famosas Birkenstock, mas por um preço que parece quase impossível de acreditar.

Esta é a melhor parte: as sandálias custam apenas 6,49 euros.

À primeira vista, ninguém diria que pertencem à gama de baixo custo da cadeia holandesa. Com um visual minimalista, tons neutros e aquele estilo descontraído que nunca passa de moda, estas sandálias são perfeitas para acompanhar os mais pequenos durante todo o verão, seja para um passeio à beira-mar, uma tarde no parque ou umas férias em família.

Conforto e estilo para os dias mais quentes

As novas sandálias da Action apostam num design clássico, pensado para combinar praticamente com tudo. O modelo apresenta duas tiras ajustáveis na parte superior, com fivelas em tom escuro, e uma terceira tira na zona do calcanhar, também regulável através de velcro, para garantir um ajuste mais seguro e confortável.

O acabamento em bege torna-as ainda mais versáteis, funcionando na perfeição tanto com calções e t-shirts como com vestidos leves ou jardineiras. É aquele tipo de calçado que nunca parece deslocado e que resolve facilmente qualquer look de verão.

Outro dos destaques é a palmilha com efeito cortiça, que acompanha a forma natural do pé e oferece maior conforto durante a utilização. A sola, em borracha, ajuda a proporcionar aderência nas brincadeiras do dia a dia, enquanto a estrutura leve permite que os mais pequenos caminhem com facilidade.