Sandálias rasas ou sandálias de salto, da Seaside à Zara: estas são as nossas favoritas

Os dias mais quentes estão a chegar e tudo o que apetece é usar roupa leve e calçado fresco. É altura de arrumar as botas de inverno e dar lugar às sandálias e aos sapatos mais confortáveis.

Este ano, a tendência mantém-se: as alpercatas continuam a ser um sucesso. Um modelo diferente, mas extremamente confortável. Também as sandálias ao estilo Birkenstock permanecem em destaque nas lojas, disponíveis em várias cores e formatos. Para os dias de trabalho, sem abdicar da elegância, há opções com saltos rasos e uma paleta variada de tons.

Fomos espreitar algumas lojas e encontrámos sandálias para todos os gostos: desde os modelos mais descontraídos para o dia a dia, até opções perfeitas para o ambiente profissional, sempre com o conforto como prioridade. Percorra a galeria acima que preparámos para si, de lojas desde a Seaside à Zara a preços super acessíveis.