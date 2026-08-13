Antes de voltar ao trabalho, Sandra Felgueiras despediu-se das férias em biquíni e deixou todos de olhos postos nas fotos

Sandra Felgueiras já está de volta ao trabalho, mas antes de regressar ao ecrã fez questão de assinalar o fim de uns dias de descanso com vários registos que não passaram despercebidos.

A jornalista da TVI aproveitou as férias no Sul do País para partilhar nas redes sociais alguns momentos longe da rotina profissional. Entre as fotografias publicadas, surgem imagens em que aparece de biquíni, revelando a boa forma física, mas também momentos de grande cumplicidade em família.

Um dos registos que mais se destaca mostra Sandra Felgueiras abraçada à filha, Sara, num momento descontraído entre mãe e filha.

“As férias nunca acabam. As férias são um estado de espírito! Amanhã estarei de regresso ao ecrã. De onde de facto não me recordo de ter saído. Até já!", escreveu a jornalista na legenda da publicação.

A promessa ficou cumprida: Sandra Felgueiras regressou ao trabalho esta segunda-feira, colocando um ponto final nos dias de descanso.

Ainda assim, ficaram para trás as imagens de umas férias marcadas pelo sol, pelo descanso e por momentos especiais em família, um vislumbre mais descontraído da jornalista fora do pequeno ecrã.