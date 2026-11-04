Decote vertiginoso e cheia de transparências: Sandra Felgueiras troca o estúdio pela passerelle e deixa todos de queixo caído (Fotos)

Sandra Felgueiras: "Foi há precisamente 13 anos que me tornei na mulher mais feliz do mundo"

Habituada a dar notícias, Sandra Felgueiras foi, desta vez, o centro das atenções. A jornalista aceitou o convite de Fátima Lopes para desfilar na apresentação da coleção de outono/inverno 2026/27 e surgiu com um vestido preto comprido, acetinado e marcado por rendas, transparências e um decote profundo.

A imagem partilhada pela estilista nas redes sociais não passou despercebida. Nos comentários, multiplicaram-se os elogios à elegância e à confiança da jornalista, com seguidores a descrevê-la como «deslumbrante», «lindíssima» e «poderosa».

A participação teve ainda um lado especial: Sandra Felgueiras, conhecida sobretudo pelo trabalho em televisão e no jornalismo de investigação, experimentou pela primeira vez a experiência de desfilar numa passerelle.

Um vestido preto, rendas e transparências: o look que deu que falar

Para a ocasião, Sandra Felgueiras vestiu uma criação de Fátima Lopes que não passou despercebida. O vestido comprido, em preto acetinado, combinava alças finas, um decote pronunciado e detalhes de renda, brilho e transparências.

Uma escolha de forte inspiração sensual, que destacou a silhueta da jornalista e deu protagonismo à elegância da peça. O resultado foi um visual marcante, bem diferente daquele com que o público está habituado a vê-la no pequeno ecrã.

Foi a própria Fátima Lopes quem fez questão de partilhar o momento, elogiando a convidada especial e a forma como vestiu a criação. A publicação gerou uma onda de reações positivas, com muitos seguidores a deixarem comentários sobre a beleza, a presença e o glamour de Sandra.

«Deslumbrante», «lindíssima», «que look fantástico» e «poderosa, linda, charmosa» foram algumas das expressões usadas pelos fãs. Houve ainda quem destacasse a boa forma física da jornalista e quem a considerasse uma das mulheres que mais brilham em Portugal.

Aos 49 anos, Sandra Felgueiras aceitou um desafio diferente

A participação no desfile foi uma estreia para a jornalista. Aos 49 anos, Sandra Felgueiras aceitou o convite de Fátima Lopes, apesar de nunca ter desfilado profissionalmente.

Em declarações à revista SELFIE, citadas pela MAGG, a jornalista brincou com a experiência: «Aos 49 anos, deu-me para armar em manequim. Vamos lá ver como corre».

O convite surgiu de forma espontânea, durante um encontro entre as duas. Fátima Lopes perguntou-lhe se estaria disponível para participar no desfile e Sandra aceitou. A própria reconheceu que sabia andar de saltos altos, mas que nunca tinha experimentado desfilar numa passerelle.

Antes de entrar, admitiu que poderia sentir algum nervosismo quando chegasse a sua vez. Ainda assim, encarou o desafio com boa disposição e sem esconder que queria estar à altura da oportunidade.

A estreia aconteceu a 30 de outubro, no Palácio de Exposições do Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, durante a apresentação da coleção BEYOND, com propostas femininas e masculinas para o outono/inverno 2026/27.

Fátima Lopes apostou na sensualidade e sofisticação para a nova coleção

A coleção apresentada pela estilista tem como ponto de partida a ideia de ir além dos limites da moda. Na publicação que fez depois do desfile, Fátima Lopes descreveu BEYOND como uma visão que leva o ADN da marca a uma nova dimensão, com destaque para a geometria, a sensualidade e a sofisticação.

Sandra Felgueiras integrou o grupo de convidados especiais que participaram no evento, ao lado de outros nomes conhecidos, como Melânia Gomes, Isabel Figueira, Luciana Garcia e Pedro Crispim.

A presença da jornalista acabou por ser um dos momentos que mais despertou a curiosidade nas redes sociais. Habituada a estar do outro lado da câmara, Sandra assumiu agora um papel diferente e mostrou que também se sente confortável perante os olhares do público numa passerelle.

Uma jornalista conhecida do público, agora num registo diferente

Sandra Felgueiras construiu uma carreira de mais de duas décadas no jornalismo. Iniciou o percurso profissional em 1998 e tornou-se particularmente conhecida pelo trabalho na área da investigação, sobretudo durante os anos em que esteve na RTP, onde apresentou e coordenou o programa «Sexta às 9».

Em 2022, integrou a redação da TVI, depois de uma passagem pela direção da revista Sábado. Atualmente, é um dos rostos da informação do canal e está ligada ao programa de investigação «Exclusivo».

A jornalista já explicou que a paixão pela profissão surgiu ainda na infância. Numa entrevista à Universidade Autónoma de Lisboa, em abril de 2025, contou que começou a imaginar-se jornalista aos seis anos, fascinada pela possibilidade de conhecer histórias e lugares através da televisão.

Desta vez, porém, foi ela a protagonista de uma história diferente. Longe dos estúdios e das entrevistas, Sandra Felgueiras aceitou experimentar o mundo da moda e conquistou elogios com uma criação de Fátima Lopes que apostou numa imagem arrojada, feminina e cheia de glamour.