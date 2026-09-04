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Sandra Felgueiras lamenta: “Nunca fiz aos outros aquilo que nunca esperei sofrer”
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Há 2h e 19min

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“Esta fotografia diz tudo”, escreveu

Sandra Felgueiras recorreu às redes sociais para recordar uma fotografia com mais de 20 anos, tirada numa fase inicial do seu percurso, e deixou uma mensagem dirigida a quem tem colocado em causa o rigor do seu trabalho.

“Cresci numa terra pequena, onde durante demasiado tempo não fui a Sandra: fui ‘a filha da senhora presidente’”, começa por recordar a jornalista, que conta ter ido para Lisboa em busca de um sonho que tinha desde os seis anos: ser jornalista e contar histórias verdadeiras.

Na publicação, Sandra Felgueiras faz questão de sublinhar o caminho que percorreu. “Estudei, trabalhei, investiguei. Nunca passei por cima de ninguém, nunca fiz aos outros aquilo que nunca esperei sofrer e sofri na pele”, afirma.

A jornalista admite que, ao longo do percurso, sentiu necessidade de trabalhar “muitas vezes, o dobro” para que se lembrassem de algo que considera essencial: “eu tenho um nome e um sonho”.

É também nesse contexto que surge a resposta mais direta a quem questiona o seu trabalho. “Hoje, a quem põe em causa o rigor do meu trabalho, respondo apenas isto: sei quem sou, sei de onde venho e sei com quem ando”, escreve.

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“Nunca passei por cima de ninguém” é, assim, uma das frases que marca a reflexão deixada pela jornalista, que garante não ter motivos para se arrepender. “Não tenho nada de que me arrepender. Tenho orgulho”, acrescenta.

A fotografia partilhada acompanha esta mensagem e remete para uma fase muito diferente da carreira de Sandra Felgueiras. Na imagem, surge a receber um prémio atribuído pelo Diário de Notícias ao melhor aluno da licenciatura de Comunicação Social da Universidade Nova de Lisboa. A distinção incluía um cheque de mil escudos e um estágio no jornal.

“Esta fotografia, com mais de vinte anos, diz tudo. A menina que foi atrás de um sonho continua aqui. E chama-se Sandra”, conclui.

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