"Para quê se tudo acaba?": Sandra Felgueiras partilha lado mais intimista e faz reflexão tocante sobre a vida

Conhecida pela frontalidade e pelo trabalho jornalístico, Sandra Felgueiras partilhou uma reflexão intimista sobre a vida, a passagem do tempo, a importância de cuidar da alma e a necessidade de abrandar o ritmo. Uma mensagem carregada de emoção que mereceu várias manifestações de carinho por parte dos seguidores.

«Para quê correr? Para quê essa pressa de viver se tudo acaba?». É com estas perguntas que começa o texto de Sandra Felgueiras, num registo bastante diferente daquele a que habituou o público através dos ecrãs.

Na reflexão, a jornalista da TVI convida a olhar para a natureza e a aprender com a aparente tranquilidade das árvores, que permanecem agarradas à terra, sem a ansiedade de procurar outro destino. Uma imagem que serve de ponto de partida para questionar a pressa constante que tantas vezes marca os dias.

«A pressa mata-nos, impede-nos de ver além. Tudo o que temos é o aqui e o agora!», escreve, numa das passagens mais marcantes da mensagem.

Ao longo do texto, Sandra Felgueiras aborda também a importância de escutar aquilo que sentimos, de encontrar tempo para nós próprios e de não deixar que as preocupações com o futuro nos afastem do presente. A espiritualidade assume igualmente um lugar central na reflexão, com referências à fé, à alma e à ideia de que o verdadeiro sentido da existência poderá estar nas coisas mais simples.

«O único papel que nos está reservado é o de cuidar da alma», defende a jornalista, que deixa ainda um apelo ao amor, à autenticidade e à capacidade de viver sem medo.

A reflexão ganha um tom particularmente emotivo quando Sandra Felgueiras fala da relação entre a alma e as emoções humanas. As lágrimas, o riso, a alegria e o sofrimento surgem como diferentes formas de expressão daquilo que existe dentro de cada um.

É também neste contexto que a jornalista aborda a loucura, recorrendo a uma linguagem poética para falar da incompreensão, da solidão e das pessoas que vivem afastadas daquilo que os outros consideram normal. Uma passagem que deve ser entendida como parte da sua reflexão pessoal e metafórica, e não como uma definição clínica de doença mental.

«A tua alma é o teu único e verdadeiro eu!», escreve, numa das frases que melhor resume a mensagem que pretende transmitir.

Veja aqui a reflexão completa de Sandra Felgueiras:

Seguidores rendidos às palavras da jornalista

A publicação não passou despercebida a quem acompanha Sandra Felgueiras. Na caixa de comentários, multiplicaram-se as mensagens de admiração, carinho e identificação com as palavras partilhadas.

«Simplesmente maravilhoso, tem muito talento!!! Obrigado por partilhar connosco», escreveu um dos seguidores. Outro comentário destacou a atualidade da mensagem e a importância de valorizar aquilo que realmente importa: «Menos ódio e mais amor, nunca sabemos quando é o nosso último sorriso!».

Também houve quem aproveitasse a oportunidade para elogiar a jornalista e a sua personalidade. «A Sandra é uma mulher que me inspira no dia a dia, é verdadeira, honesta, os olhos não enganam», pode ler-se noutra das reações.

Entre os comentários, há ainda quem reconheça a dificuldade de colocar em prática o conselho de abrandar: «Cada vez mais difícil parar a pressa com que vivemos, mas façamos por isso, para termos uma vida mais saudável e harmoniosa».