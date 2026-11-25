O look de Kate Middleton ao longo do tempo

Dois homens foram formalmente acusados na sequência de uma alegada invasão à residência de campo do príncipe William e de Kate, situada na propriedade de Sandringham, em Inglaterra. Mirgen Doku, de 34 anos, e Arilen Ndoci, de 32, terão de responder perante a Justiça britânica por entrada numa habitação com intenção de roubar e invasão de um local protegido.

A confirmação foi feita esta quarta-feira, 25 de novembro, pela polícia de Norfolk, depois de uma investigação iniciada na sequência de um incidente ocorrido na noite de segunda-feira, dia 23.

Segundo as autoridades, os agentes foram chamados pouco antes das 18h00, após uma denúncia de atividade suspeita numa propriedade situada na extensa propriedade de Sandringham, no condado de Norfolk, no leste de Inglaterra.

A operação policial envolveu meios especializados, incluindo cães, drones e um helicóptero, utilizados nas buscas realizadas na zona. Os dois homens acabaram por ser detidos na propriedade e posteriormente acusados.

De acordo com a agência Reuters, Mirgen Doku e Arilen Ndoci deverão comparecer esta quarta-feira no Tribunal de Magistrados de Norwich.

William e Kate não estavam na residência

A propriedade em causa é Anmer Hall, a residência de campo utilizada pelo príncipe William e pela princesa Kate. Segundo as autoridades, a casa encontrava-se desocupada no momento do incidente, pelo que nenhum membro da família real estava no local.

O Palácio de Kensington, responsável pela comunicação oficial dos príncipes de Gales, não quis comentar o caso, remetendo para a habitual posição de não fazer declarações sobre questões de segurança.

A casa que Isabel II ofereceu a William e Kate

Anmer Hall é uma mansão georgiana com dez quartos, situada na propriedade privada de Sandringham, em Norfolk. A residência foi oferecida pela rainha Isabel II ao neto e à mulher como presente de casamento, em 2011.

O casal utiliza a propriedade como refúgio de campo, sobretudo durante férias e fins de semana, longe dos compromissos oficiais e da exposição pública.

Apesar de estar associada à família real, Anmer Hall não deve ser confundida com Sandringham House, outra residência da propriedade, utilizada pelo rei Carlos III.

O episódio volta a colocar a segurança das residências da família real britânica sob atenção, numa altura em que as autoridades continuam a investigar as circunstâncias da alegada intrusão.

Os dois homens enfrentam agora o processo judicial pelas acusações que lhes foram imputadas. A apresentação em tribunal será o próximo passo conhecido do caso.