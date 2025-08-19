Facebook Instagram
Dicas

Sem produtos abrasivos, só precisa deste acessório para voltar a ter uma sanita branca como nova

Truque de especialista de limpezas é a forma mais simples de acabar com manchas amarelas na sanita
IOL
Ontem às 11:03
Para tudo: a escova de limpeza da casa mais vendida do momento está a menos de 30 euros!

Há truques caseiros que fazem toda a diferença na limpeza da casa, e este é um deles. Num vídeo que já se tornou viral, a espanhola Yolanda Herrera, especialista em truques de limpeza, mostra como é possível devolver à sanita o seu aspeto branco e impecável sem recorrer a produtos abrasivos.

“Vejam como é fácil sair toda esta sujidade sem ter de utilizar nenhum produto abrasivo”, conta, enquanto exemplifica a técnica num vídeo no Instagram. O processo é simples: basta aplicar um pouco de detergente ou produto de limpeza habitual por toda a superfície, esfregar com a escova, puxar o autoclismo e, como que por magia, a sanita fica a brilhar.

O segredo está no acessório que a especialista utiliza: uma lixa (a especialista recomenda uma lixa P600), cuja superfície rugosa consegue desgastar os minerais responsáveis pelas manchas. Por ser capaz de chegar a zonas onde outras ferramentas falham, este truque termina até com as camadas mais incrustadas, deixando a sanita como nova.

Além de eficaz, esta solução é prática e económica, dispensando químicos agressivos e prolongando a vida útil da porcelana. Uma dica simples, mas poderosa, que pode transformar a rotina de limpeza da casa de banho.

Veja como fazer:

RELACIONADOS
Para tudo: a escova de limpeza da casa mais vendida do momento está a menos de 30 euros!
Diga adeus ao calcário da sanita: especialista revela truque que elimina tudo
Misture estes dois ingredientes caseiros e volte a ter uma sanita branca como nova
É assim que agora usamos o bloco sanitário na cozinha. E adoramos
Mais Vistos
00:05:33
Big Brother
«Tu és mentirosa!»: Enquanto Jéssica explode com Miranda, esta samba e faz-lhe um 'exorcismo'
tvi
00:01:03
Big Brother
A derradeira revelação: Jéssica Vieira ainda está apaixonada por Afonso Leitão?
tvi
00:04:22
Big Brother
Música de Afonso e Jéssica soa na casa: entre lágrimas, o ex-casal canta abraçado e aos gritos
tvi
00:05:43
Big Brother
Inédito: Enquanto Miranda desespera com palavras de rejeição de Afonso, Jéssica espreita pela porta e ouve tudo
tvi
Destaques IOL
Crocodilo
Pai de quatro filhos morre atacado por crocodilo perante os gritos e horror da família na praia
Praias portuguesas
Imprensa norte-americana destaca “cidade remota” portuguesa em “encantador cantinho da Europa”
Praias portuguesas
Está de férias no Algarve? Reserve um dia e vá às ‘Maldivas portuguesas’ por menos de 2 euros
Sanita branca
Sem produtos abrasivos, só precisa deste acessório para voltar a ter uma sanita branca como nova
Mais Lidas
Famosos
Viúva de Diogo Jota obrigada a fazer esclarecimento: "São todas falsas!"
selfie
Dois às 10
O que levar quando é convidado para jantar em casa de amigos
tvi
Dois às 10
Não deixe o verão passar sem visitar esta praia fluvial: tem águas transparentes e paisagens de cortar a respiração
tvi
Ano letivo
Calendário, uma novidade e tudo o que precisa de saber sobre o próximo ano letivo
cnn
Internacional
Champions: Pepê marca pelo Pafos, Forbs na vitória do Club Brugge
maisfutebol
Praia de santa marta
A praia portuguesa quase secreta que está a chamar a atenção do mundo inteiro