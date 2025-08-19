Sem produtos abrasivos, só precisa deste acessório para voltar a ter uma sanita branca como nova

Sabia que estas coisas têm mais germes que a sua casa de banho?

Quatro coisas na sua casa que provavelmente não limpa com a frequência que deveria

Para tudo: a escova de limpeza da casa mais vendida do momento está a menos de 30 euros!

Há truques caseiros que fazem toda a diferença na limpeza da casa, e este é um deles. Num vídeo que já se tornou viral, a espanhola Yolanda Herrera, especialista em truques de limpeza, mostra como é possível devolver à sanita o seu aspeto branco e impecável sem recorrer a produtos abrasivos.

“Vejam como é fácil sair toda esta sujidade sem ter de utilizar nenhum produto abrasivo”, conta, enquanto exemplifica a técnica num vídeo no Instagram. O processo é simples: basta aplicar um pouco de detergente ou produto de limpeza habitual por toda a superfície, esfregar com a escova, puxar o autoclismo e, como que por magia, a sanita fica a brilhar.

O segredo está no acessório que a especialista utiliza: uma lixa (a especialista recomenda uma lixa P600), cuja superfície rugosa consegue desgastar os minerais responsáveis pelas manchas. Por ser capaz de chegar a zonas onde outras ferramentas falham, este truque termina até com as camadas mais incrustadas, deixando a sanita como nova.

Além de eficaz, esta solução é prática e económica, dispensando químicos agressivos e prolongando a vida útil da porcelana. Uma dica simples, mas poderosa, que pode transformar a rotina de limpeza da casa de banho.

Veja como fazer: