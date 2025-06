Misture estes dois ingredientes caseiros e volte a ter uma sanita branca como nova

A sanita é uma das zonas que mais rapidamente denuncia sinais de uso. O fundo escurece com o tempo, surgem manchas difíceis de remover e o calcário acumula-se com facilidade. Mesmo com uma rotina de limpeza, há pormenores que escapam, e por vezes o cheiro acaba por denunciar o que os olhos já não veem.

Foi numa publicação do site espanhol La Razón que encontrámos duas sugestões práticas (e acessíveis) para dar um novo ar à casa de banho. A promessa é simples: limpar em profundidade, eliminar o odor e recuperar o branco original da sanita com ingredientes comuns e um ou dois gestos que fazem toda a diferença.

Para limpar o fundo da sanita

Uma solução caseira, rápida e sem ingredientes estranhos:

Ferver uma pequena quantidade de água (cerca de meio litro é suficiente).

(cerca de meio litro é suficiente). Deitar a água quente directamente na sanita.

Juntar duas colheres de sopa de percarbonato de sódio.

Usar a escova para espalhar bem a mistura.

para espalhar bem a mistura. Fechar a tampa e deixar actuar durante 20 minutos.

Dar a descarga normalmente.

O efeito vê-se logo — o fundo da sanita fica mais claro, as manchas soltam-se e não há cheiro forte. É o tipo de limpeza que se faz sem pressa, mas sem complicações.

E quando o calcário insiste em ficar?

Aquelas manchas baças que não desaparecem com nenhum produto comercial têm, afinal, uma alternativa natural que funciona bastante bem:

Misturar 300 ml de água com duas colheres de sopa de ácido cítrico.

com duas colheres de sopa de Colocar num borrifador limpo e aplicar nas zonas afetadas.

Deixar atuar entre duas a três horas.

Não é preciso esfregar.

O ácido cítrico pode ser comprado em lojas de produtos naturais ou ervanárias. E não tem cheiro intenso, outro ponto a favor.

Para fazer entre limpezas

Há também quem use uma mistura de vinagre e pó de café para manter a sanita fresca no dia-a-dia. Não substitui a limpeza mais profunda, mas ajuda a neutralizar odores e dá uma sensação de limpeza entre utilizações.

Com estas soluções acessíveis, a manutenção da casa de banho torna-se muito mais prática. E sem precisar de encher o armário de frascos diferentes. Uma colher, alguns minutos e um bocadinho de paciência — às vezes, não é preciso mais do que isso para fazer a diferença.