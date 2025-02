Fechar a tampa da sanita: estamos a cometer um erro e não sabíamos?

Todos temos o hábito de fechar muitas vezes a tampa da sanita quando puxamos o autocolismo, mas, no entanto, um estudo recente revelou que esta medida pode não ser tão eficaz quanto pensamos.

Segundo o site Real Simple, um estudo publicado no American Journal of Infection Control analisou que ao fechar a tampa, reduzia a contaminação viral nas casas de banho. Os investigadores adicionaram um vírus de RNA às sanitas e mediram a dispersão de partículas antes e depois da descarga. Os resultados mostraram que não houve diferença significativa entre puxar o autoclismo com a tampa aberta ou fechada no que diz respeito à presença de vírus nas superfícies.

O fator mais determinante foi a utilização de desinfetante após cada descarga, sendo esta a única medida realmente eficaz para reduzir a contaminação. Assim, para manter a casa de banho higienizada, o mais importante é limpar regularmente a sanita e as superfícies circundantes.

O ideal é desinfetar a sanita frequentemente, especialmente se alguém estiver doente em casa. Produtos com lixívia são eficazes na eliminação de germes, e uma limpeza semanal das paredes, lavatório e cortinado do duche pode ajudar a evitar a acumulação de bactérias. Além disso, escovas e outros utensílios de limpeza devem ser lavados com lixívia após cada utilização para evitar contaminações cruzadas.

Embora fechar a tampa possa reduzir a propagação de bactérias, manter uma rotina de limpeza regular continua a ser a melhor forma de garantir um ambiente mais seguro e higienizado na casa de banho.