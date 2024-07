Só precisa de um ingrediente que tem na cozinha para acabar com as manchas de calcário na sanita

A sanita de sua casa parece que está sempre com uma coloração castanha no fundo que parece impossível de tirar? Estas manchas podem ser desagradáveis, mas são normais. Trata-se da acumulação de calcário e minerais que estão na água e que acabam por tingir a sanita.

Para eliminar estas manchas não basta usar um qualquer produto de limpeza e esfregar vigorosamente. Se quer ter a sua sanita a brilhar como a de um hotel de cinco estrelas, vai ter de usar um produto específico, ainda que muito comum.

A dica foi partilhada pela criadora de conteúdos Caroline do TikTok @neat.caroline que garante que o segredo para uma sanita brilhante e sem manchas é o vinagre.

Na sua página, Caroline mostrou que deve colocar-se o vinagre à volta da sanita e ainda colocar cerca de meia chávena na água. Depois é só deixar o vinagre atuar por cerca de 30 minutos e esfregar com a ajuda do piaçaba. No final, não se esqueça de puxar o autoclismo.

As manchas vão desaparecer todas e a sanita vai ficar a brilhar.

Veja como se faz no vídeo abaixo (em inglês).