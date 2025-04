É para a sanita, mas esta influencer espalhou pela casa. Vende-se no Pingo Doce e a ideia é genial

Os discos em gel perfumados para sanita têm um novo propósito e a ideia está a surpreender a internet. A criadora de conteúdos @sorrialista mostrou no Instagram uma forma genial de utilizar este produto no resto da casa, deixando um aroma fresco por todas as divisões.

Tradicionalmente aplicados no interior da sanita para manter o ambiente fresco, os discos em gel podem, afinal, ser usados noutros sítios. A criadora de conteúdos mostrou alguns exemolos como: usar na tampa do caixote do lixo, usar por fora da sanita e noutros espaços que costumam acumular odores desagradáveis.

Estes discos perfumados chegaram recentemente ao Pingo Doce, estão disponíveis em dois aromas refrescantes – marinho e limão, por apenas 2,99 euros.