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Santos Populares: os alimentos que ajudam o corpo a recuperar no dia seguinte
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Noite de festa, pouco sono e excessos à mesa: eis o que colocar no prato para recuperar

Os Santos Populares são das noites mais celebradas do ano em Portugal. Sardinhas, cerveja, pouco sono e muito barulho fazem parte da tradição. O problema aparece no dia seguinte. O corpo ressente-se de três frentes ao mesmo tempo: desidratação do álcool, queda de açúcar no sangue e o cansaço acumulado de uma noite mal dormida. A boa notícia é que a alimentação pode ajudar a recuperar mais depressa.

Primeiro, a hidratação

A ressaca e a desidratação andam sempre juntas. Repor líquidos com eletrólitos é mais eficaz do que beber apenas água pura, porque o sódio ajuda o organismo a reter o líquido ingerido. Água de coco, caldos e frutas com alto teor de água são melhores opções do que goles isolados de água. O Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, defende que a recuperação assenta em três pilares: hidratação, descanso e boa alimentação. No prato, isso significa proteínas, gorduras saudáveis e hidratos de carbono complexos — batata-doce, arroz, ovos, banana e frutos secos são escolhas práticas. Frituras e refeições pesadas devem ser evitadas: o fígado já está a trabalhar para eliminar o álcool e não beneficia de esforço extra.

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O que colocar no prato e o que evitar

Nina Sabat, nutricionista clínica registada no Reino Unido, explica que começar a manhã com proteína e fruta de baixo índice glicémico — como ovos e frutos vermelhos — ajuda a estabilizar o açúcar no sangue e a manter os níveis de cortisol equilibrados depois de uma noite mal dormida. A mesma especialista alerta para o café em excesso e o açúcar rápido: parecem a solução óbvia quando há cansaço, mas estimulam no momento e interferem com o sono da noite seguinte, prolongando o mal-estar por mais um dia.

No dia seguinte, menos é mais

Os Santos Populares merecem ser vividos em pleno. Com as escolhas certas no dia seguinte, a ressaca não tem de durar mais do que a própria festa.

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