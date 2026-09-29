Alojamento e alimentação grátis para quem cuidar de animais em 'part-time' neste santuário

Se sempre sonhou trocar a rotina da cidade por alguns dias ou semanas no meio da natureza, há uma oportunidade em Espanha que pode interessar a alguns portugueses. Um santuário de animais situado na Serra de Gredos, entre as províncias de Toledo e Cáceres, procura voluntários e, em troca do trabalho, oferece alojamento e alimentação.

A proposta foi divulgada pelo Okdiario e diz respeito ao Santuario Dharma, um projeto que acolhe mais de 100 animais de 12 espécies diferentes. Entre eles estão cães, gatos, cavalos, cabras, porcos vietnamitas, aves, tartarugas e até uma suricata.

O local encontra-se junto ao rio Tiétar, num ambiente rural e rodeado de natureza. Para quem parte de Portugal, a localização em Espanha torna a experiência particularmente acessível face a outras oportunidades de voluntariado semelhantes noutras partes da Europa.

O que é oferecido aos voluntários?

A principal atração da proposta é a possibilidade de ficar alojado gratuitamente no santuário enquanto se participa nas tarefas diárias.

Segundo o Okdiario, o Santuario Dharma disponibiliza quarto partilhado, pensão completa, acesso gratuito à lavandaria e internet. O projeto assegura ainda o transporte desde o ponto de chegada até ao santuário.

Mas há uma condição importante: os voluntários têm de dedicar 24 horas por semana ao projeto.

O horário está dividido por seis dias, com quatro horas de trabalho por dia, ficando um dia livre por semana. Esse dia pode ser aproveitado para conhecer a região ou simplesmente descansar.

Ou seja, não se trata de uma estadia gratuita sem contrapartidas. Quem aceitar terá de participar ativamente no funcionamento do santuário e no cuidado dos animais.

Há mais de 100 animais para cuidar

O trabalho diário está organizado em diferentes momentos.

De manhã, os voluntários começam por abrir as instalações, verificar os animais, observar o seu estado, dar-lhes comida e limpar os espaços onde permanecem.

Durante a tarde, há novas tarefas relacionadas com a alimentação e com a limpeza e reposição dos bebedouros.

Ao final do dia, é necessário voltar a alimentar cães e gatos e preparar os restantes animais para passarem a noite em segurança.

Dependendo da condição física de cada pessoa, podem ainda surgir tarefas de manutenção, como reparar estruturas ou trabalhar nos cercados e estábulos.

O próprio santuário é apresentado como um projeto ainda em construção, pelo que a experiência pode envolver trabalho físico além dos cuidados diretamente relacionados com os animais.

Há regras que os portugueses devem conhecer antes de se candidatarem

Apesar de a proposta poder parecer uma espécie de fuga à rotina, existem várias condições para quem quiser participar.

O Santuario Dharma é um projeto vegano e exige que os voluntários respeitem esse princípio durante a estadia, não consumindo produtos de origem animal.

É também necessário ser maior de idade, embora menores possam participar mediante autorização dos pais ou responsáveis. É pedido ainda um bom domínio de espanhol e uma forma de chegar ao local.

Há outras limitações: o santuário não aceita casais nem animais de estimação levados pelos próprios voluntários. Também não é permitido fumar, utilizar cigarros eletrónicos, consumir álcool ou outras drogas nas instalações.

Como se pode candidatar?

Quem estiver interessado pode fazer a inscrição através do site oficial do Santuario Dharma, onde existe um formulário específico para voluntariado.

Segundo o Okdiario, existem diferentes modalidades, incluindo estadias longas, estadias mais curtas e visitas destinadas a quem simplesmente quer conhecer o projeto.