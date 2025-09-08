Facebook Instagram
“Finalmente tenho os sapatos bem arrumados”. Esta sapateira é um sucesso de vendas custa menos de 30 euros 

Mais do que arrumação: a sapateira que protege o calçado do pó e da desordem
IOL
Há 2h e 16min

Este artigo pode conter links afiliados*

Adeus ao caos dos sapatos e ténis espalhados: mudámos a estação e descobrimos a arrumação perfeita

Quem valoriza uma casa organizada sabe que pequenos detalhes fazem toda a diferença no dia a dia. Os sapatos, por exemplo, são daqueles objetos que rapidamente se acumulam à entrada ou nos cantos dos quartos, criando desordem e até ganhando pó desnecessário. Uma sapateira é, por isso, um daqueles elementos de arrumação que funcionam quase como uma extensão natural da decoração: discreta, prática e essencial para quem gosta de ter o lar impecável e acolhedor.

Uma sapateira de grande capacidade

Com dez prateleiras e um design vertical, esta sapateira permite organizar o calçado da família sem ocupar muito espaço. Com dimensões de 28 x 58 x 160 cm, acomoda facilmente ténis, sandálias, sapatilhas ou chinelos, seja no corredor, no quarto ou no closet. A possibilidade de remover algumas prateleiras dá ainda flexibilidade para guardar botas ou saltos altos. Como refere uma cliente: “É ideal para aliviar espaço no quarto. Fácil de montar e não ocupa muito. Era mesmo útil para o que precisava”.

Estabilidade e resistência no dia a dia

Apesar de ser em tecido, a estrutura desta sapateira é robusta: combina tubos metálicos com conectores de plástico resistentes, suportando até 3 kg por prateleira. Isto garante estabilidade mesmo quando cheia de sapatos. Um comprador partilha: “Não oscila quando coloco ou tiro sapatos. É bastante estável e tem uma grande capacidade”. Outro acrescenta: “A montagem demorou algum tempo ao início, mas ficou perfeita. Agora tenho, finalmente, os sapatos e até alguns casacos de inverno bem arrumados”.

Organização com estilo

Disponível em várias cores (preto, cinzento, bege e castanho), adapta-se facilmente a diferentes ambientes. Mais do que um objeto funcional, torna-se parte da estética da casa, trazendo ordem e leveza visual. Como sublinha uma utilizadora: “Muito prática e compacta. Não só serviu para os sapatos, como também para algumas malas. Ficou perfeita no meu quarto e trouxe um ar mais arrumado ao espaço”.

Adquira aqui

sapateira

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

