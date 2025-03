Como evitar que a sapateira ganhe maus odores?

Aplique as gotas de óleo essencial - Com o auxílio de uma conta-gotas, aplique entre 3 a 5 gotas de óleo essencial em cada almofadinha. Lembre-se de que as almofadinhas devem ser impregnadas apenas o suficiente para liberar o aroma suavemente ao longo do tempo, sem sobrecarregar o ambiente com um cheiro excessivo.