São as sapatilhas da moda e agora estão a 25 euros

Sapatilhas slim, leves e sem excessos são a tendência de 2026. E este clássico da Adidas está com 50% de desconto

IOL
Há 1h e 54min

Este artigo pode conter links afiliados*

Adidas VL Court 3.0
Fotografia: @kittyscy, TikTok. Consulte o preço aqui

"Assentam fenomenalmente". Por que razão estas calças de ganga se tornaram as mais vendidas da Amazon?

Depois de um período em que o calçado chamou a atenção pelo excesso, 2026 marca o regresso ao essencial. As tendências apontam para sapatilhas mais contidas, leves e equilibradas, pensadas para acompanhar o pé sem o dominar. Este protagonismo das sapatilhas slim reflete uma procura por conforto e simplicidade. São modelos fáceis de usar no dia a dia, adaptáveis a diferentes estilos, e que funcionam tanto em contextos informais como em combinações mais cuidadas — sapatilhas (ou ténis para os lisboetas) cada vez mais presentes nas ruas.

Dentro desta lógica de design simples e funcional, as Adidas VL Court 3.0 destacam-se como uma aposta segura. Com um visual clássico marcado pelas três riscas da marca, sola de borracha resistente e um formato confortável que não aperta o pé, este modelo foi pensado para o uso diário. A leveza, o bom ajuste e a qualidade habitual da Adidas refletem-se também na opinião dos consumidores, com uma avaliação média de 4,7 estrelas em quase 5 mil classificações, tornando-as uma das sapatilhas casuais mais procuradas neste segmento.

Neste momento, o grande atrativo é o preço. As Adidas VL Court 3.0 encontram-se disponíveis na Amazon por 25,36 €, com 50% de desconto face ao preço recomendado. Existem vários tamanhos ainda em stock, apesar de alguns números já estarem esgotados, e o mesmo modelo está disponível noutras cores, normalmente a preços mais elevados. É uma daquelas oportunidades que faz sentido aproveitar agora, sobretudo para quem procura sapatilhas versáteis, confortáveis e com uma excelente relação qualidade-preço.

Adquira as Adidas VL Court 3.0 aqui

adidas vl court 3.o

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

