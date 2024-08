É disto que precisa para poder pôr as suas sapatilhas na máquina de lavar roupa

As sapatilhas são das peças roupa que mais se sujam, mas que raramente limpamos. Colocá-las na máquina de lavar roupa é uma boa forma de as deixar impecáveis rapidamente, no entanto, há o risco de estragar não só o calçado, como também o eletrodoméstico.

Quando simplesmente atiramos as sapatilhas para dentro da máquina de lavar roupa, corremos o risco de fazer mais mal do que bem. isto porque os ténis vão bater no tambor do eletrodoméstico durante a lavagem, podendo ficar deformados e até avariar o tambor da máquina.

Para quem não quer perder tempo a limpar os ténis à mão, qual é a solução? De acordo com o site El País, uma boa opção é apostar num saco de rede próprio para lavar calçado na máquina. A Amazon Espanha vende os sacos de rede Dmjia que são a solução perfeita para não ter mais dores de cabeça quando for lavar as sapatilhas.

Este produto, que custa apenas 10,16 euros por dois sacos, é todo em rede e tem um fecho. Desta forma, garante que o calçado fique naquele espaço, diminuindo o impacto durante a lavagem, enquanto permite que a água e o sabonete entrem em contacto com o calçado.

As bolsas de rede têm ainda uma pequena alça muito útil na hora de pôr o calçado a secar, bastando pendurar o saco com as sapatilhas lá dentro. Cada saco leva dois sapatos até ao tamanho 48.

Este produto da Amazon pode ser usado também com outras peças de roupa como, por exemplo, roupa interior ou acessórios desportivos, considerados sensíveis. Assim, garante-se que não sofrem danos durante a lavagem.

Os sacos de rede para lavar sapatilhas têm uma avaliação de 4,6 em 5 de perto de 2000 avaliações.