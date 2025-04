Sapatilhas ou ténis, não é relevante como diz: tem é de saber quais são tendência em 2025

Já começa a loucura da procura das melhores e mais giras sapatilhas do ano. As novas tendências estão por todo o mundo com novos modelos que já estão na "berra" por todas as redes sociais.

Os Adidas Samba continuam a ter uma grande procura e são super confortáveis. São sinónimo de estilo e versatilidade, surgindo em looks minimalistas, looks vintage e até podem ser usados com um estilo mais formal e dão aquele toque elegante no outfit.

Outro nome que voltou em força é a New Balance. Modelos como os 530 ou os 550 ressurgiram dos anos 90 para conquistar uma nova geração. O segredo está na fusão entre conforto, linhas clássicas e uma paleta de cores neutras que facilita qualquer combinação. Estes ténis deixaram de ser exclusivos do universo desportivo para fazerem parte de looks casuais e até mais cuidados.

Os chunky sneakers, com a sua silhueta robusta e solas espessas, continuam a marcar território. Apesar de já não ocuparem o pódio das novidades, reinventaram-se com materiais premium e tonalidades suaves, mantendo-se relevantes para quem gosta de um estilo mais marcante.

Por fim, marcas como a Veja ou até mesmo a Converse, seguem em destaque por aliarem um design simples e que dá com tudo. Recolhemos uma série de sapatilhas de várias marcas que vão ser a tendência deste ano. Percorra a galeria acima que preparámos para si.