Nike recomenda: estas são as três técnicas para secar os ténis em casa sem estragá-los

Quer tenha pisado uma poça de água ou simplesmente tenha lavado as sapatilhas, é importante garantir que estão completamente secas antes de as voltar a calçar. Se tem máquina de secar, se calhar a tendência vai ser atirar os ténis lá para dentro. Mas não o deve fazer… Há formas melhores de secar as sapatilhas rapidamente para poder voltar a calçá-las.

Porque não deve colocar as sapatilhas na máquina de secar

Apesar de parecer ser a forma mais fácil de ter as sapatilhas prontas a usar, a máquina de secar pode fazer mais mal do que bem.

Além de andar às voltas na máquina, o calor pode encolher os ténis, mudando até a sua forma. Também pode danificar a cola.

A Nike partilhou três métodos infalíveis para secar as sapatilhas sem precisar de as atirar para dentro da máquina de secar: com jornal, com uma ventoinha e com arroz. Veja como funciona cada método.

Secar sapatilhas com jornal

Pode parecer estranho, mas o papel de jornal é um excelente aliado na hora de secar os ténis por ter um bom poder de absorção e por ser facilmente manobrável.

Para secar os ténis deve fazer o seguinte:

1. Garanta que as sapatilhas estão limpas, sem lama ou terra. Se não tiverem, opte por lavá-las antes com detergente e água morna ou, em alternativa, limpe-as com uma escova seca;

2. Retire as palmilhas e os atacadores e ponha-os a secar ou ao ar ou junto a uma ventoinha;

3. Amachuque as folhas de papel e coloque no interior dos sapatos garantindo que ocupam bem o espaço. Tenha cuidado para que partes com muito texto não fiquem em contacto com o tecido já que podem transferir;

4. Envolva os sapatos numa toalha ou folha para secar a parte de fora e deixe-os numa área seca, com boa ventilação, ou até ao pé de uma ventoinha.

5. Vá trocando o papel de jornal conforme necessário. Isto é particularmente importante se os ténis estiverem muito molhados.

Os ténis deverão ficar secos em cerca de 12 horas.

Secar sapatilhas com uma ventoinha

Outra forma de secar os sapatos sem os danificar é com uma ventoinha que seja maior do que eles e com pedaços de arame que permitam pendurar os sapatos.

A técnica é partilhada no site da Nike e faz-se da seguinte forma:

1. Comece por limpar a sujidade que possa estar nas sapatilhas e tire palmilha e atacadores para secá-los à parte;

2. Ponha uma toalha debaixo da ventoinha;

3. Com dois pedaços de arame, faça dois ganchos em forma de “S”- um lado pendura na ventoinha e o outro nas sapatilhas;

4. Ligue a ventoinha por algumas horas ou até as sapatilhas estarem secas.

Secar sapatilhas com arroz

Esta última técnica é a preferida do designer da Nike Raj e é talvez das mais originais. O arroz é uma boa opção pois absorve a humidade, explica o designer no vídeo abaixo.

Para experimentar este método, faça o seguinte:

1. Retire as palmilhas e os atacadores dos ténis;

2. Encha o interior dos sapatos com arroz;

3. Deixe o arroz a absorver a humidade durante a noite;

4. Quando estiverem secos, é só retirar o arroz de dentro dos sapatos e estão prontos a usar.

Veja no vídeo abaixo a técnica do papel e do arroz.