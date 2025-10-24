O truque de especialista para os sapatos de homem ficarem mais elegantes nas calças de fato

Há detalhes que fazem toda a diferença num look formal e os atacadores dos sapatos são um deles. A página de Instagram @ibanez_ceremonia partilhou um truque simples, mas que promete elevar instantaneamente o estilo de qualquer homem que use fato.

A dica é fácil de pôr em prática: quando for atar os sapatos, em vez de passar o cordão por fora dos buracos, faça-o por dentro. Depois, ate normalmente. Desta forma, os atacadores ficam escondidos no interior e o sapato ganha um aspeto mais limpo e elegante.

Assim fica mais elegante nas reuniões, casamentos ou qualquer ocasião em que o visual formal exija um toque extra de sofisticação. Porque, no fim de contas, o segredo da elegância está mesmo nos pequenos pormenores.