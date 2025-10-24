Facebook Instagram
Dicas

O truque de especialista para os sapatos de homem ficarem mais elegantes nas calças de fato

Um simples truque pode transformar por completo o visual dos sapatos de homem e deixá-los muito mais elegantes com calças de fato
IOL
Hoje às 10:10
Sapatos
Sapatos
Foto: freepik
Este produto da Mercadona promete caracóis perfeitos — e está a esgotar em várias lojas

Há detalhes que fazem toda a diferença num look formal e os atacadores dos sapatos são um deles. A página de Instagram @ibanez_ceremonia partilhou um truque simples, mas que promete elevar instantaneamente o estilo de qualquer homem que use fato.

A dica é fácil de pôr em prática: quando for atar os sapatos, em vez de passar o cordão por fora dos buracos, faça-o por dentro. Depois, ate normalmente. Desta forma, os atacadores ficam escondidos no interior e o sapato ganha um aspeto mais limpo e elegante.

Assim fica mais elegante nas reuniões, casamentos ou qualquer ocasião em que o visual formal exija um toque extra de sofisticação. Porque, no fim de contas, o segredo da elegância está mesmo nos pequenos pormenores.

RELACIONADOS
Este produto da Mercadona promete caracóis perfeitos — e está a esgotar em várias lojas
As peças de roupa que qualquer homem elegante deve ter sempre no roupeiro
Transforme o seu look: truque simples para usar a camisa de forma única
Mercadona lança produto que deixa o carro com cheiro a novo
Por menos de 20 euros, o que seria? Sim, estão no Aldi
Perder peso durante a menopausa é possível se cortar nestes três alimentos, garante especialista
Mais Vistos
00:03:14
Secret Story
Segredo em risco? Marisa revela ao marido como pretende despistar os colegas
tvi
00:09:42
Dois às 10
Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país
tvi
00:06:46
Secret Story
«Está a passar pelos pingos da chuva»: Inês acredita que Marisa devia abandonar a casa
tvi
00:03:02
Secret Story
Pedro Jorge e Marisa trocam gesto cúmplice logo pela manhã
tvi
Destaques IOL
Feng Shui
Estes são os sítios onde deve colocar folhas de louro para atrair abundância, segundo a teoria Feng Shui
The New York Times
"Há algo de profundamente poético" nesta região portuguesa, escreve o The New York Times
Perda de peso
Tatiana Boa Nova, ex-concorrente do Secret Story, perdeu mais de 10 quilos em 4 meses. Foi este o seu segredo
Dicas
Esqueça os sacos de plástico: conservar alimentos frescos nunca foi tão simples com este método japonês
Mais Lidas
Famosos
Arrepiante! Revelado o que o filho de Susana Gravato disse à PJ... e que o terá levado a matá-la!
selfie
Susana gravato
As palavras que mais doem: o que o filho da vereadora de Vagos, Susana Gravato, disse após confessar o crime
Dois às 10
«Normalmente, é mau sinal»: psicóloga deixa alerta aos pais sobre comportamento do filho que assassinou a vereadora de Vagos
tvi
Lojas
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno em toda a Europa abre mais um espaço em Portugal
Benfica
Benfica: Mourinho conta com Prestianni antes da receção ao Arouca
maisfutebol
Patricia Saramago
Famosa atriz portuguesa morre aos 50 anos