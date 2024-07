Amido de milho e sal: os ingredientes secretos para acabar com os maus odores nos sapatos

As inimagináveis utilidades do limão

Quem nunca chegou ao fim do dia e, quando se descalçou, reparou num odor desagradável a vir do calçado? Não há muito a fazer para evitar que os pés suem, mas há truques para eliminar o mau cheiro dos sapatos. E o segredo está na sua cozinha.

O mau cheiro no calçado pode ter várias origens, como o tipo de sapato ou meias escolhido ou o suor em excesso. Muitas vezes, é impossível prevenir este mau cheiro. Por isso, resta-nos lidar com ele no fim do dia.

De acordo com o site Woman do El Periódico, há dois ingredientes que temos na cozinha que são muito eficazes na hora de eliminar maus odores: o amido de milho e o sal. Estes dois produtos naturais ajudam a absorver a humidade do calçado e a eliminar maus odores.

Se juntarmos um terceiro ingrediente, o óleo essencial da árvore do chá, deixamos um cheiro muito agradável nos sapatos. Além disso, este produto tem propriedades antibacterianas.

Como preparar a mistura para eliminar maus odores dos sapatos

A receita para deixar um cheiro agradável nos sapatos é muito simples. Comece por misturar uma colher de sobremesa de amido de milho, a mesma quantidade de sal e oito gotas de óleo essencial da árvore do chá. Coloque a mistura num pano de algodão e feche com um elástico. Coloque dentro dos sapatos.

Ao fim de cinco minutos vai ver que o cheiro está bem melhor. Retire o saquinho improvisado com a mistura e pode calçar os sapatos.