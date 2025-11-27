Está a arruinar os seus pés sem saber? Estes 5 sapatos são os principais culpados

Esta doença não dá sinais e os portugueses estão em risco devido à alimentação

Aquelas sapatilhas confortáveis que calça todas as manhãs ou as sandálias que não dispensa no verão podem não ser tão amigas dos seus pés como pensa. A maior parte de nós escolhe calçado pela estética ou pela sensação imediata de conforto, sem imaginar o impacto que certas escolhas têm na saúde dos pés a longo prazo.

O Dr. Felipe Viana, ortopedista brasileiro especializado em cirurgia do pé e tornozelo, identifica num vídeo de Instagram cinco tipos de sapatos muito populares que merecem atenção redobrada quando usados diariamente. E alguns podem surpreendê-lo.

1. Ténis de sola completamente plana

Quem nunca teve um par de All Star ou modelos semelhantes? São um clássico no guarda-roupa, mas têm um problema estrutural: a sola completamente plana não oferece qualquer absorção de impacto.

Cada passada transfere a força diretamente para o pé, o que pode causar desconforto repetido e, com o tempo, lesões associadas ao esforço contínuo. São perfeitos para usar ocasionalmente, mas para longas caminhadas ou uso diário? Nem tanto.

Opte por: ténis com palmilha almofadada e suporte no arco plantar, especialmente se passar muito tempo de pé.

2. Chinelos de dedo finos

Aqueles chinelos de praia de borracha fininhos, tipo Havaianas, são práticos e frescos, mas segundo o especialista têm dois problemas:

Não absorvem qualquer impacto

Obrigam o dedo grande a trabalhar continuamente para manter o chinelo no lugar a cada passo

O resultado? Uma marcha menos natural e uma sobrecarga desnecessária na parte da frente do pé. Perfeitos para a piscina ou praia, menos indicados para andar horas pela cidade.

Opte por: chinelos com tiras mais seguras ou sandálias com suporte no calcanhar e arco plantar.

3. Sapatilhas rígidas: o caminho direto para a fasceíte plantar

As sapatilhas rasinhas são práticas, combinam com tudo e parecem confortáveis. O problema está no que não se vê: a falta de suporte ao arco do pé.

Esta ausência de estrutura está diretamente associada ao desenvolvimento de fasceíte plantar, uma inflamação dolorosa na sola do pé que torna cada passo num suplício. Se já acordou com dor intensa no calcanhar, sabe do que estamos a falar.

Opte por: sapatilhas com palmilha anatómica ou adicione palmilhas ortopédicas aos seus modelos favoritos.

4. Salto fino: elegância com preço alto

O salto fino surge em segundo lugar na lista dos mais prejudiciais. É elegante, alonga a silhueta, mas concentra demasiado peso na zona do calcanhar e na parte frontal do pé.

Quando usado durante várias horas seguidas, provoca dores persistentes e sobrecarga nas articulações dos pés, joelhos e até da coluna. A sensação de "pés doridos" no fim do dia não é normal, é um sinal de alerta.

Opte por: saltos mais largos e estáveis, de altura moderada (até 5 cm é o ideal), e reserve os saltos altos para ocasiões especiais.

5. Sandália rasa: a campeã do desconforto

Pode parecer surpreendente, mas a sandália completamente rasa é considerada pelo Dr. Felipe Viana como a mais prejudicial de todas.

Sem estrutura para sustentar o arco ou amortecer a passada, o pé precisa de compensar em cada movimento. O resultado é fadiga, dores e inflamações que vão surgindo silenciosamente. É aquele calçado que parece confortável no início do dia, mas que no final deixa os pés exaustos.

Opte por: sandálias com uma pequena plataforma ou cunha baixa, que ofereçam suporte ao arco plantar.

Sinais de alerta: quando o seu calçado está a fazer mal

Preste atenção se sentir:

Dor persistente na sola do pé, especialmente de manhã

Desconforto no calcanhar ou no arco plantar

Fadiga excessiva nos pés ao fim do dia

Calosidades ou zonas de pressão anormais

Dores nos joelhos ou nas costas sem causa aparente

O equilíbrio entre estilo e saúde

O objetivo não é banir estes sapatos do armário, mas sim usá-los com consciência. Alternar entre diferentes tipos de calçado, escolher modelos com melhor suporte para o dia a dia e reservar certos estilos para ocasiões específicas pode fazer toda a diferença na saúde dos seus pés a longo prazo.

Afinal, os pés são a base de tudo — literalmente. Cuidar deles é um investimento que vale a pena.