Não deite fora os saquinhos brancos que vêm nas malas novas. Têm várias utilidades

A maioria das pessoas deita fora os pequenos saquinhos brancos de gel de sílica que geralmente vêm nos sapatos ou malas novas. Já não é novidade a utilidade destes pequenos pacotes. A sílica tem a capacidade de absorver a humidade e evita que os produtos armazenados adquiram cheiro a mofo e ganhem marcas de bolor.

No entanto, não desista destes saquinhos quando chegam a sua casa. São extremamente úteis em várias situações e o ambiente agradece. O site britânico Dagens, com base nas informações do site norueguês Side2, compilou uma lista de razões pelas quais devemos guardar estes saquinhos:

Elimina maus odores:

Colocar um saquinho de gel de sílica num saco de ginásio ou num par de sapatos, por exemplo, pode absorver o cheiro desagradável dos pés. Também podem ser usados para remover odores de roupas antigas, livros e móveis.

Conserva as joias:

Guardar estes saquinhos junto das joias pode absorver a humidade, mantendo-as em bom estado.

Protege fotografias antigas:

Fotografias e documentos antigos não duram para sempre. Manter um saquinho de gel de sílica onde estes objetos estão guardados pode ser fundamental para que se mantenham conservados.

Previne o aparecimento de ferrugem:

Colocar um saquinho de sílica na caixa de ferramentas pode ajudar a evitar a formação de ferrugem nos objetos que guarda lá dentro.

Salva o telemóvel:

Se acidentalmente entornar água ou café no telemóvel, colocá-lo num saco bem fechado com alguns saquinhos de gel de sílica durante 24 horas pode salvá-lo.

Mantém a sua máquina fotográfica protegida:

Guardar saquinhos de gel de sílica na mochila ou mala da sua câmara fotográfica ou de filmar ajuda a protegê-las da humidade.

Prolonga a vida das lâminas de barbear ou depilação:

Manter o gel de sílica num pequeno recipiente com a lâmina de barbear pode fazer com que dure mais tempo.

Evita maus odores no automóvel

Colocar estes pequenos saquinhos no painel e tabliê do carro evita que surjam odores a humidade.

Mantém a roupa fresca

Coloque estes saquinhos na sua mala de viagem para evitar a humidade, que muitas vezes se forma devido às mudanças de temperatura no avião, evitando assim que a sua roupa perca a frescura de lavada e ganhe mais vincos.