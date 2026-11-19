Filha de Sara Barradas e José Raposo já tem sete anos: veja como Lua cresceu!

Sara Barradas e José Raposo rendidos a Bragança: filha do casal rouba todas as atenções

Sara Barradas surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao recuperar uma fotografia especial de uma das fases mais marcantes da sua vida. A atriz partilhou uma imagem a preto e branco, captada nos últimos dias da gravidez da filha, Lua, na qual surge em topless, com o cabelo a cobrir o peito.

Sem precisar de uma data comemorativa para recordar o momento, a mulher de José Raposo acompanhou a publicação com uma mensagem emotiva, que rapidamente chamou a atenção dos fãs.

«Hoje não é dia de assinalar nada de especial. Não é dia mundial da fotografia ou da grávida. Mas aqui temos tudo isso. Eu (muito) grávida, a 2 dias de conhecer uma nova forma de amar», escreveu Sara Barradas.

A fotografia mostra a atriz numa fase avançada da gestação, numa imagem intimista que celebra as transformações da maternidade. Mais do que a exposição do corpo, é a proximidade de um dos momentos mais importantes da sua vida que está no centro desta recordação.

José Raposo não ficou indiferente à partilha da mulher. «Beleza natural», escreveu, na caixa de comentários da partilha.

Pode ver aqui a imagem:

Sara Barradas e José Raposo foram pais em 2019

Recorde-se que Sara Barradas e José Raposo deram as boas-vindas à filha, Lua, a 30 de março de 2019. A menina nasceu à meia-noite e vinte, com 48,5 centímetros e 3,030 quilos, conforme o casal anunciou na altura.

A chegada da primeira filha em comum marcou uma nova etapa na vida dos dois atores. Para Sara Barradas, a maternidade foi uma experiência que já descreveu publicamente como particularmente emocionante e transformadora.

Agora, ao recuperar este registo dos últimos dias antes do nascimento de Lua, a atriz volta a partilhar com os seguidores um pedaço dessa história familiar. Uma fotografia antiga, mas uma emoção que continua bem presente.