Em topless, Sara Barradas recupera fotografia ousada da gravidez. E a reação de José Raposo não passa despercebida
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Sara Barradas e José Raposo
Sara Barradas recuperou uma fotografia dos últimos dias da gravidez da filha, onde surge em topless. A partilha emotiva levou a reações dos fãs e nem José Raposo ficou indiferente
Sara Barradas surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao recuperar uma fotografia especial de uma das fases mais marcantes da sua vida. A atriz partilhou uma imagem a preto e branco, captada nos últimos dias da gravidez da filha, Lua, na qual surge em topless, com o cabelo a cobrir o peito.
Sem precisar de uma data comemorativa para recordar o momento, a mulher de José Raposo acompanhou a publicação com uma mensagem emotiva, que rapidamente chamou a atenção dos fãs.
«Hoje não é dia de assinalar nada de especial. Não é dia mundial da fotografia ou da grávida. Mas aqui temos tudo isso. Eu (muito) grávida, a 2 dias de conhecer uma nova forma de amar», escreveu Sara Barradas.
A fotografia mostra a atriz numa fase avançada da gestação, numa imagem intimista que celebra as transformações da maternidade. Mais do que a exposição do corpo, é a proximidade de um dos momentos mais importantes da sua vida que está no centro desta recordação.
José Raposo não ficou indiferente à partilha da mulher. «Beleza natural», escreveu, na caixa de comentários da partilha.
Pode ver aqui a imagem:
Sara Barradas e José Raposo foram pais em 2019
Recorde-se que Sara Barradas e José Raposo deram as boas-vindas à filha, Lua, a 30 de março de 2019. A menina nasceu à meia-noite e vinte, com 48,5 centímetros e 3,030 quilos, conforme o casal anunciou na altura.
A chegada da primeira filha em comum marcou uma nova etapa na vida dos dois atores. Para Sara Barradas, a maternidade foi uma experiência que já descreveu publicamente como particularmente emocionante e transformadora.
Agora, ao recuperar este registo dos últimos dias antes do nascimento de Lua, a atriz volta a partilhar com os seguidores um pedaço dessa história familiar. Uma fotografia antiga, mas uma emoção que continua bem presente.