Sara Carbonero e Isabel Jiménez abrem mais sete lojas em Espanha. Em Portugal, podemos comprar aqui

A marca espanhola Slowlove não para de crescer e planeia abrir sete lojas em Espanha, como destaca o jornal espanhol AS. Sara Carbonero e Isabel Jiménez fundaram a marca há uma década e tem sido um sucesso.

Depois de uma abertura de loja em Valência, o plano prevê a abertura de até sete novas lojas nos próximos anos, com a intenção de atingir uma rede de nove lojas próprias até 2027.

Em Portugal, as peças da marca podem ser encontradas à venda no Cortefiel. Sara Carbonero e Isabel Jiménez continuam envolvidas na direção criativa e evolução do estilo, caracterizado por uma estética boho, livre e versátil.

Por detrás do projeto existe também uma história de amizade que marcou a identidade da marca, como se pode ler no artigo do AS. Sara Carbonero e Isabel Jiménez conheceram-se em 2011 no mundo da televisão.

Percorra a galeria para ver que peças pode encontrar em Portugal à venda no Cortefiel.