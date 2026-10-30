Sara Norte recorda a mãe, Carla Lupi, com vídeo inédito de há 27 anos. E as parecenças entre as duas impressionam: "Até arrepia de tão iguais"

"Dedicada aos treinos e à dieta", Sara Norte exibe corpo em biquíni: "É a minha prioridade"

Sara Norte aquece Internet com imagens do "último dia de praia"... "pelo menos de biquíni"!

A atriz recuperou um momento especial de 1999, quando tinha apenas 14 anos, e dedicou um prémio à mãe durante uma gala da revista Nova Gente. As imagens estão a emocionar os seguidores, que não poupam nos elogios e destacam as semelhanças entre as duas.

Há memórias que o tempo não apaga e que, mesmo muitos anos depois, continuam a aquecer o coração. Sara Norte recuperou uma dessas recordações e partilhou-a com os seguidores nas redes sociais, numa publicação que está a despertar uma onda de carinho e nostalgia.

A atriz divulgou um vídeo de 1999, no qual surge ao lado da mãe, Carla Lupi, durante uma gala de entrega de prémios da revista Nova Gente. Na altura, Sara Norte tinha apenas 14 anos e fazia parte do elenco infantil da série «Médico de Família», que foi distinguida na cerimónia.

O momento ganhou um significado ainda mais especial porque a jovem atriz fez questão de dedicar o prémio à mãe, que acompanhava e orientava o elenco infantil da produção.

«Eu tinha 14 anos e já sabia a sorte que tinha em a ter»

Na legenda da publicação, Sara Norte explicou que chegou até ao vídeo depois de receber uma mensagem através do Instagram sobre uma gravação que tinha sido partilhada num canal de YouTube.

Ao rever as imagens, decidiu guardar aquele excerto e partilhá-lo com os seguidores, recordando o orgulho que sentia na mãe e a importância que esta tinha na sua vida.

«Estávamos em 1999 e ganhámos um prémio Nova Gente com a série "Médico de Família" e eu pude dedicá-lo à minha Mãe. Eu tinha 14 anos e já sabia a sorte que tinha em a ter», escreveu.

A atriz terminou a mensagem com uma declaração particularmente emotiva: «Hei de honrá-la todos os dias da minha Vida».

Sara Norte agradeceu ainda a quem recuperou o vídeo original e lhe proporcionou a oportunidade de voltar a viver aquele momento. «Vou dormir de coração quentinho», confessou.

Seguidores destacam semelhanças entre Sara Norte e Carla Lupi

A publicação rapidamente se encheu de comentários e mensagens de carinho. Entre as várias reações, houve um pormenor que não passou despercebido aos seguidores: as parecenças físicas entre Sara Norte e a mãe.

«Estás cada vez mais parecida com a tua mãe!», «Até arrepia de tão iguais», «A cara chapada da Sara!» e «És tão linda quanto ela» foram alguns dos comentários deixados na publicação.

Também a beleza e a personalidade de Carla Lupi foram recordadas por quem acompanhou a sua carreira. «A Carla para além de uma excelente atriz era uma excelente pessoa. Que sorte tiveste, Sarita, em ter a tua mãe», escreveu uma seguidora.

Outra pessoa que teve oportunidade de trabalhar com Carla Lupi fez questão de partilhar uma memória especial: «A tua mãe tem uma energia incrível. Cheguei a gravar umas cenas com ela, foram dois dias especiais que guardo no coração».

Entre elogios, abraços virtuais e palavras de conforto, multiplicaram-se ainda as mensagens de quem se identificou com a saudade expressa pela atriz e com a importância de preservar as recordações de quem já partiu.

Uma homenagem que emocionou os seguidores

O vídeo trouxe também à memória uma fase marcante da vida de Sara Norte, que começou desde muito nova a construir o seu percurso na representação.

A série «Médico de Família» foi um dos projetos que marcou o início da sua carreira e aquele prémio de 1999 ficou agora registado como uma recordação especial da ligação entre mãe e filha.

Mais do que uma simples viagem ao passado, a publicação tornou-se uma homenagem pública a Carla Lupi, com Sara Norte a mostrar que, mesmo com o passar dos anos, continua a guardar e a celebrar o amor e os ensinamentos da mãe.